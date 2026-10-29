Apostemos impulsa la solidaridad nacional al donar un lempira por cada jugada a la Teletón 2026

En el marco de las actividades previas a la tradicional jornada de solidaridad, Apostemos anunció formalmente su respaldo a la Fundación Teletón a través de una dinámica orientada a involucrar de manera directa a los aficionados al deporte. La propuesta busca que la emoción de las apuestas trascienda los resultados en la cancha para convertirse en una ayuda concreta dirigida a quienes más lo necesitan. El mecanismo consiste en la donación de un lempira por cada boleto de apuestas deportivas que adquieran los usuarios durante el periodo de la campaña. Estos recursos se destinarán de manera íntegra a sostener los programas terapéuticos y de atención médica que la institución benéfica brinda de forma continua a miles de hondureños con distintas discapacidades.

Para participar, los apostadores pueden acudir a cualquiera de los más de 3,500 puntos de venta de Loto distribuidos en el territorio nacional o realizar sus pronósticos mediante la plataforma digital Apostemos.hn. La recaudación se mantendrá activa desde finales de octubre hasta el cierre de la cruzada solidaria el próximo 12 de diciembre. Fernando Godoy, gerente de marca de Apostemos, explicó que este proyecto responde al interés de la empresa por afianzar vínculos con iniciativas que generen un impacto social positivo. Asimismo, el representante convocó al público a participar en lo que calificó como la mayor causa de amor del país, invitando a la población a unirse activamente para alcanzar las metas trazadas para el presente año.