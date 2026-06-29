Cooperativa Sagrada Familia recibe el Quality Achievements Award 2026

Tegucigalpa, Honduras-. Cooperativa Sagrada Familia ha sido distinguida con el Quality Achievements Award 2026, un reconocimiento internacional otorgado por la European Society for Quality Research (ESQR), Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad organización que promueve y reconoce las mejores prácticas de gestión de la calidad en instituciones y empresas a nivel mundial. La distinción fue entregada durante una convención internacional celebrada en Bruselas, Bélgica, el pasado 31 de mayo de 2026 que reunió a empresarios, académicos, diplomáticos y especialistas en calidad de diversos países. El galardón reconoce el compromiso de la Cooperativa con la mejora continua, la excelencia institucional y la prestación de servicios de calidad en beneficio de sus afiliados.

Para Cooperativa Sagrada Familia, este reconocimiento representa el resultado del trabajo conjunto de sus colaboradores, la confianza de sus afiliados y el compromiso permanente con el desarrollo humano, económico y social de las comunidades donde tiene presencia. Compromiso con el desarrollo de las comunidades Al recibir este importante reconocimiento, el presidente de Junta Directiva Msc Juan Rafael Flores expresó: "Trabajamos cada día buscando la mejora continua de nuestros productos y servicios para beneficio de cada uno de nuestros afiliados. Nuestra misión es brindar acceso al financiamiento para desarrollar proyectos familiares, institucionales y productivos que generen riqueza, oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestros miembros. Este premio refleja la entrega, la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nuestros colaboradores con la calidad del servicio y con los principios cooperativos que impactan positivamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible."

Asimismo, destacó que este reconocimiento fortalece el compromiso institucional de continuar impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento de las familias, el fortalecimiento de las comunidades y la generación de oportunidades para todos. El Quality Achievements Award 2026 reafirma el liderazgo de Cooperativa Sagrada Familia como una institución financiera cooperativa enfocada en la innovación, la calidad y la mejora continua, consolidando una cultura organizacional orientada a brindar servicios con altos estándares de excelencia.

Con este logro, Cooperativa Sagrada Familia renueva su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio, convencida de que el crecimiento de la cooperativa se traduce en mayores oportunidades para sus afiliados y en un mejor futuro para las comunidades que sirve.