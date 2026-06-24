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Más de 200 personas participaron en la Escuela de Manejo de Motocicletas organizada por Didemo Honda

Con el objetivo de formar conductores más responsables y seguros, Didemo Honda reunió a más de 200 participantes en una nueva edición de su Escuela de Manejo, donde incluso personas sin experiencia previa lograron aprender a conducir motocicletas

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 13:00
Más de 200 personas participaron en la Escuela de Manejo de Motocicletas organizada por Didemo Honda

Más de 200 personas participaron en la Escuela de Manejo de Motocicletas de Didemo Honda, fortaleciendo sus conocimientos sobre conducción segura y responsable.

Tegucigalpa, Honduras-. Como parte de su compromiso con la seguridad vial y la responsabilidad social empresarial, Didemo Honda realizó el pasado sábado 20 de junio una nueva edición de su Escuela de Manejo de Motocicletas en Tegucigalpa, reuniendo a más de 200 participantes interesados en aprender a conducir de manera segura y responsable.

La actividad, desarrollada por instructores especializados, realizó prácticas orientadas a fortalecer los conocimientos sobre conducción defensiva, normas de tránsito, uso adecuado del equipo de protección y técnicas básicas para el manejo de motocicletas.

“La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Como Didemo, nos sentimos orgullosos de respaldar programas que brindan conocimientos prácticos a la población, fomentan una cultura de conducción responsable y contribuyen a reducir los accidentes de tránsito en Honduras.”— Jonathan Schacher, Presidente de Didemo Honda.

La jornada permitió que decenas de personas sin experiencia previa en motocicletas adquirieran las habilidades básicas para conducir de manera segura.

La jornada permitió que decenas de personas sin experiencia previa en motocicletas adquirieran las habilidades básicas para conducir de manera segura.

Capacitación para una movilidad más segura

Uno de los resultados más destacados de la jornada fue que decenas de participantes llegaron sin experiencia previa en la conducción de motocicletas. Muchos de ellos incluso manifestaron que nunca habían montado una bicicleta. Sin embargo, gracias al acompañamiento personalizado de los instructores y a una metodología diseñada para principiantes, lograron adquirir las habilidades necesarias para conducir una motocicleta al finalizar la capacitación.

“En esta ocasión recibimos a muchas personas que nunca habían tenido contacto con una motocicleta y algunas que ni siquiera sabían montar bicicleta. Ver cómo superaron sus temores y terminaron conduciendo de forma segura es una muestra del impacto positivo que genera este programa en la comunidad”, expresó Darwin Zavala, instructor de la Escuela de Manejo de Didemo Honda.

Instructores especializados de Didemo Honda guiaron a los participantes a través de prácticas diseñadas para fomentar la conducción defensiva y el respeto a las normas de tránsito.

Instructores especializados de Didemo Honda guiaron a los participantes a través de prácticas diseñadas para fomentar la conducción defensiva y el respeto a las normas de tránsito.

La iniciativa forma parte de los programas permanentes de responsabilidad social de la empresa, enfocados en promover una movilidad más segura y contribuir a la reducción de accidentes de tránsito mediante la educación y la capacitación de nuevos conductores.

De principiantes a conductores expertos

Para los participantes, la experiencia representó mucho más que aprender a manejar; fue una oportunidad para ganar confianza y desarrollar una habilidad que puede mejorar su movilidad y calidad de vida.

La Escuela de Manejo de Didemo Honda forma parte de los programas permanentes de responsabilidad social empresarial que impulsa la compañía en Honduras.

La Escuela de Manejo de Didemo Honda forma parte de los programas permanentes de responsabilidad social empresarial que impulsa la compañía en Honduras.

“Llegué con mucho miedo porque nunca había manejado una motocicleta y tampoco aprendí a andar en bicicleta cuando era niña. Pensé que sería imposible para mí, pero los instructores me guiaron paso a paso y me dieron la confianza necesaria para intentarlo. Al final del curso pude conducir una motocicleta por mi cuenta. Me voy muy agradecida con Didemo Honda por brindarnos esta oportunidad”, comentó Alejandra Zelaya, participante de la capacitación.

Con este tipo de acciones, Didemo Honda reafirma su compromiso con el desarrollo de la comunidad hondureña, impulsando programas de formación que fomentan la seguridad vial, la conducción responsable y el acceso a conocimientos prácticos para cientos de personas cada año.

A través de estas iniciativas, Didemo Honda reafirma su compromiso con la educación vial y la construcción de una cultura de movilidad más segura para todos los hondureños.

A través de estas iniciativas, Didemo Honda reafirma su compromiso con la educación vial y la construcción de una cultura de movilidad más segura para todos los hondureños.

Acerca de Didemo Honda

Didemo Honda es una empresa líder en la comercialización de motocicletas, repuestos y servicios especializados en Honduras. A través de sus programas de capacitación y responsabilidad social, promueve una cultura de movilidad segura y contribuye al bienestar de las comunidades donde tiene presencia.

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Redacción web
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