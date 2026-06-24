Más de 200 personas participaron en la Escuela de Manejo de Motocicletas organizada por Didemo Honda

Tegucigalpa, Honduras-. Como parte de su compromiso con la seguridad vial y la responsabilidad social empresarial, Didemo Honda realizó el pasado sábado 20 de junio una nueva edición de su Escuela de Manejo de Motocicletas en Tegucigalpa, reuniendo a más de 200 participantes interesados en aprender a conducir de manera segura y responsable. La actividad, desarrollada por instructores especializados, realizó prácticas orientadas a fortalecer los conocimientos sobre conducción defensiva, normas de tránsito, uso adecuado del equipo de protección y técnicas básicas para el manejo de motocicletas. “La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Como Didemo, nos sentimos orgullosos de respaldar programas que brindan conocimientos prácticos a la población, fomentan una cultura de conducción responsable y contribuyen a reducir los accidentes de tránsito en Honduras.”— Jonathan Schacher, Presidente de Didemo Honda.

Capacitación para una movilidad más segura Uno de los resultados más destacados de la jornada fue que decenas de participantes llegaron sin experiencia previa en la conducción de motocicletas. Muchos de ellos incluso manifestaron que nunca habían montado una bicicleta. Sin embargo, gracias al acompañamiento personalizado de los instructores y a una metodología diseñada para principiantes, lograron adquirir las habilidades necesarias para conducir una motocicleta al finalizar la capacitación. “En esta ocasión recibimos a muchas personas que nunca habían tenido contacto con una motocicleta y algunas que ni siquiera sabían montar bicicleta. Ver cómo superaron sus temores y terminaron conduciendo de forma segura es una muestra del impacto positivo que genera este programa en la comunidad”, expresó Darwin Zavala, instructor de la Escuela de Manejo de Didemo Honda.

La iniciativa forma parte de los programas permanentes de responsabilidad social de la empresa, enfocados en promover una movilidad más segura y contribuir a la reducción de accidentes de tránsito mediante la educación y la capacitación de nuevos conductores. De principiantes a conductores expertos Para los participantes, la experiencia representó mucho más que aprender a manejar; fue una oportunidad para ganar confianza y desarrollar una habilidad que puede mejorar su movilidad y calidad de vida.

“Llegué con mucho miedo porque nunca había manejado una motocicleta y tampoco aprendí a andar en bicicleta cuando era niña. Pensé que sería imposible para mí, pero los instructores me guiaron paso a paso y me dieron la confianza necesaria para intentarlo. Al final del curso pude conducir una motocicleta por mi cuenta. Me voy muy agradecida con Didemo Honda por brindarnos esta oportunidad”, comentó Alejandra Zelaya, participante de la capacitación. Con este tipo de acciones, Didemo Honda reafirma su compromiso con el desarrollo de la comunidad hondureña, impulsando programas de formación que fomentan la seguridad vial, la conducción responsable y el acceso a conocimientos prácticos para cientos de personas cada año.