Diunsa finaliza con éxito la 5ta. edición de los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras

Diunsa celebró la clausura de los Clinics de la Fundación Real Madrid en Tegucigalpa, marcando el cierre de una experiencia única para muchos niños, niñas y jóvenes en Honduras. El evento tuvo lugar en la Escuela Americana de Tegucigalpa, donde los participantes vivieron de cerca la metodología y los valores que distinguen a esta Fundación.

Los Clinics, realizados por quinta ocasión en el país, fueron dirigidos por entrenadores de la Fundación Real Madrid. Durante cinco días intensivos en San Pedro Sula y Tegucigalpa, los jóvenes participantes fortalecieron sus habilidades deportivas y reforzaron valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.