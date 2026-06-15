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Diunsa finaliza con éxito la 5ta. edición de los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras

La iniciativa formativa no solo transformó la vida de cientos de jóvenes deportistas, sino que también recaudó fondos destinados a los programas sociales que impulsan ambas fundaciones en el país.

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 13:01
Diunsa finaliza con éxito la 5ta. edición de los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras

Diunsa clausuró con éxito la quinta edición de los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras, un evento que unió el fútbol y los valores en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Diunsa celebró la clausura de los Clinics de la Fundación Real Madrid en Tegucigalpa, marcando el cierre de una experiencia única para muchos niños, niñas y jóvenes en Honduras. El evento tuvo lugar en la Escuela Americana de Tegucigalpa, donde los participantes vivieron de cerca la metodología y los valores que distinguen a esta Fundación.

Los Clinics, realizados por quinta ocasión en el país, fueron dirigidos por entrenadores de la Fundación Real Madrid. Durante cinco días intensivos en San Pedro Sula y Tegucigalpa, los jóvenes participantes fortalecieron sus habilidades deportivas y reforzaron valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.

Diunsa finaliza con éxito la 5ta. edición de los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, expresó: “Nos sentimos profundamente orgullosos del éxito alcanzado con los Clinics en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Esta ha sido una experiencia transformadora para los participantes, quienes vivieron el fútbol como una herramienta de formación y crecimiento personal, guiados por entrenadores de 1er. Nivel de la Fundación Real Madrid.”

El evento es patrocinado por: Sportia, PORSALUD, La Municipalidad de San Pedro Sula, American School of Tegucigalpa, OutBox, Audiotech, Hotel Real Intercontinental en San Pedro Sula y Tegucigalpa, BMW, Aguazul, Supermercados la Colonia, BAC Credomatic y con el apoyo de Deportes TVC, La Prensa, El Heraldo y Diez y Grupo Comidas.

Diunsa finaliza con éxito la 5ta. edición de los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras

Los fondos recaudados serán destinados al programa social de Escuelas Sociodeportivas que desarrolla la Fundación Real Madrid en alianza con la Fundación Diunsa, en Honduras.

Para más información, visite www.frmclinicshonduras.com o escriba cel. 3141-8909.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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