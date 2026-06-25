DoradoBet se une al Club Deportivo Marathón como parte de una alianza estratégica

En medio de la efervescencia que genera el balompié a nivel mundial, el mercado deportivo de la región celebra una de las noticias más trascendentales del año. DoradoBet, popularmente conocido como “El Rey de Centroamérica”, ha anunciado de manera oficial su esperado desembarco en territorio hondureño. Esta incorporación promete transformar la experiencia del entretenimiento digital en el país.
La marca de apuestas deportivas y casino online no ha escatimado en su introducción al mercado local y ha decidido ingresar por la puerta grande. En un movimiento estratégico de gran impacto, DoradoBet se ha sumado como el nuevo patrocinador oficial del Club Deportivo Marathón, una de las instituciones más grandes, ganadoras e históricas del balompié nacional.
Con una sólida trayectoria internacional y una presencia consolidada en 10 países del continente, DoradoBet trae a Honduras un modelo de negocio respaldado por el éxito. La firma se ha destacado de forma constante en los mercados de Sudamérica y Centroamérica gracias a una plataforma que se caracteriza por ser segura, innovadora y líder indiscutible en la industria de las apuestas en línea.
Esta alianza con el “Monstruo Verde” responde a la visión de la empresa de apostar firmemente por la pasión y la grandeza de la familia verdolaga. Los directivos de DoradoBet manifestaron su entusiasmo por este acuerdo con un club que refleja a la perfección los valores de competitividad y liderazgo de la marca, asumiendo el firme compromiso de apoyar al deporte local y brindar máximos beneficios a toda la fanaticada hondureña.