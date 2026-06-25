DoradoBet se une al Club Deportivo Marathón como parte de una alianza estratégica

En medio de la efervescencia que genera el balompié a nivel mundial, el mercado deportivo de la región celebra una de las noticias más trascendentales del año. DoradoBet, popularmente conocido como “El Rey de Centroamérica”, ha anunciado de manera oficial su esperado desembarco en territorio hondureño. Esta incorporación promete transformar la experiencia del entretenimiento digital en el país.

La marca de apuestas deportivas y casino online no ha escatimado en su introducción al mercado local y ha decidido ingresar por la puerta grande. En un movimiento estratégico de gran impacto, DoradoBet se ha sumado como el nuevo patrocinador oficial del Club Deportivo Marathón, una de las instituciones más grandes, ganadoras e históricas del balompié nacional.