El BCIE aprueba una capitalización histórica de $10 mil millones para potenciar el desarrollo regional

En lo que ya se califica como uno de los hitos más importantes en sus 66 años de historia, la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó hoy un paquete de decisiones estratégicas de gran calado. El máximo órgano de la institución busca, a través de estas medidas, fortalecer de manera integral la gobernanza, la solidez financiera y la relevancia del banco en el ámbito multilateral global.

La resolución más destacada de la jornada fue la aprobación del Noveno Incremento de Capital de la institución. Con este acuerdo, el capital del banco experimentará un crecimiento sustancial al pasar de US$7,000 millones a US$10,000 millones. Este incremento de US$3,000 millones elevará de forma inmediata la capacidad de la institución para financiar y apoyar proyectos transformacionales de gran envergadura en todos sus países miembros.

De manera complementaria, la Asamblea respaldó una serie de modificaciones clave al Convenio Constitutivo del banco. El cambio más significativo es la incorporación oficial de Panamá y República Dominicana dentro del selecto grupo de países accionistas serie A. Esta reconfiguración legal no solo consolida el peso de ambas naciones en la toma de decisiones, sino que abre formalmente el espacio para la futura adhesión de nuevos socios altamente calificados.