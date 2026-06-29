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El BCIE aprueba una capitalización histórica de $10 mil millones para potenciar el desarrollo regional

La estrategia busca blindar la solidez financiera de la institución y sentar las bases operativas para las próximas tres décadas.

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 10:31
El BCIE aprueba una capitalización histórica de $10 mil millones para potenciar el desarrollo regional

La Asamblea de Gobernadores aprueba el Noveno Incremento de Capital e integra a Panamá y República Dominicana como socios plenos.

En lo que ya se califica como uno de los hitos más importantes en sus 66 años de historia, la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó hoy un paquete de decisiones estratégicas de gran calado. El máximo órgano de la institución busca, a través de estas medidas, fortalecer de manera integral la gobernanza, la solidez financiera y la relevancia del banco en el ámbito multilateral global.

La resolución más destacada de la jornada fue la aprobación del Noveno Incremento de Capital de la institución. Con este acuerdo, el capital del banco experimentará un crecimiento sustancial al pasar de US$7,000 millones a US$10,000 millones. Este incremento de US$3,000 millones elevará de forma inmediata la capacidad de la institución para financiar y apoyar proyectos transformacionales de gran envergadura en todos sus países miembros.

De manera complementaria, la Asamblea respaldó una serie de modificaciones clave al Convenio Constitutivo del banco. El cambio más significativo es la incorporación oficial de Panamá y República Dominicana dentro del selecto grupo de países accionistas serie A. Esta reconfiguración legal no solo consolida el peso de ambas naciones en la toma de decisiones, sino que abre formalmente el espacio para la futura adhesión de nuevos socios altamente calificados.

Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE.

Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE.

Con estas reformas normativas, el BCIE aspira a proteger y robustecer su actual calificación crediticia de AA+. La llegada de nuevos aliados estratégicos dinamizará la estructura de capital y mejorará de forma directa el posicionamiento de la entidad financiera en los mercados internacionales. Esto le permitirá competir en mejores condiciones y con mayor solvencia dentro del ámbito multilateral a nivel global.

Fuentes institucionales señalaron que este respaldo unánime refleja la profunda confianza de los países miembros en el proceso de fortalecimiento institucional impulsado durante los últimos años. Este proceso se ha caracterizado por avances verificables en materias críticas como la transparencia, la gestión integral de riesgos, la modernización operativa y la eficiencia en el uso de los recursos, consolidando al banco como un actor más sólido.

Por su parte, la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, agradeció el voto de confianza de los gobernadores hacia la visión trazada para la entidad. La funcionaria enfatizó que estas decisiones sientan las bases operativas del BCIE para los próximos 20 a 30 años, creando además las condiciones óptimas para la generación de ambiciosos proyectos regionales de integración económica, social y ambiental que transformarán la vida de millones de ciudadanos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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