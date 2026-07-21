Comunicado de la Asociación de Graduados de la Escuela Nacional de Agricultura

Comunicado de Prensa

La Asociación de Graduados de la Universidad Nacional de Agricultura (AGENAH) a la comunidad universitaria y a la sociedad hondureña comunica lo siguiente:

La AGENAH, como una organización legalmente constituida y reconocida en el estatuto de la UNAG, articulo 253, ha acompañado de manera responsable y vigilante el proceso de selección de los miembros de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) de la UNAG para el periodo 2026-2030. Este proceso, por su importancia en la creación y establecimiento de procesos sólidos de gobernanza y de mecanismos acreditados de la calidad académica de la institución, exige además de absoluta transparencia, rigor y respeto a la normativa vigente, solidos principios éticos.

Sobre el desarrollo del proceso, estos son los hechos:

1. El 26 de marzo de 2026, como representantes de AGENAH nos reunimos con el pleno de la Comisión de Gestión Universitaria (CGU) para expresar nuestra profunda preocupación por las señales claras de deterioro institucional: cuestionamientos a la calidad educativa, falta de credibilidad en los procesos internos y riesgos evidentes en la elección de nuevas autoridades. En esa reunión exigimos que la selección se realizara con criterios estrictos de competencia profesional y ética.

2. La AGENAH sostuvo desde el inicio de esta gestión administrativa, que un proceso transparente de las autoridades en todo nivel, era indispensable para recuperar la confianza en la UNAG y fortalecer su desempeño académico, administrativo y de gobernanza.

3. Desde la creación de la Comisión Universitaria mediante el Decreto No. 9-2026, hemos demandado el cumplimiento del debido proceso. Solicitamos formalmente ser veedores en todas las etapas de selección, garantizando una participación técnica, sin intereses políticos ni presiones externas. Para todos es conocido que los procesos de la UNAG se realizan en un ámbito en el cual la participación de agentes externos es nula con lo cual, todos los procesos incurren de alguna manera en falta de transparencia ante la sociedad.

4. Se hizo énfasis en que el Estatuto de la UNAG establece claramente que la elección del representante de los graduados debe realizarse bajo la lista de propuestos por AGENAH. Este mandato fue ignorado nuevamente.

5. El 25 de junio de 2026 concluyó el proceso de elección de tres miembros internos y dos externos. Entre estos últimos se eligió a un representante de sociedad civil con vínculos familiares directos dentro de la UNAG, consolidando así, el nivel de nepotismo dentro de la UNAG y aumentando el riesgo de que las decisiones de este órgano colegiado se alejen de los principios éticos; de igual forma se eligió a un graduado que NO fue propuesto por AGENAH, contraviniendo el estatuto, y colocando el interés político antes que el interés de la UNAG.

6. El 26 de junio solicitamos oficialmente a la CGU los criterios de evaluación aplicados: rúbricas, tablas de valoración, evaluaciones independientes y evaluaciones personalizadas. Hasta hoy, la CGU no ha entregado ninguna información.

7. De este acto ilegal están en conocimiento las autoridades de la rectoría, del Consejo Superior Universitario, quienes no se pronuncian a la fecha.Esta falta de respuesta confirma nuestras preocupaciones y dudas legitimas sobre la transparencia, la objetividad y la legalidad del proceso. La comunidad universitaria y la sociedad hondureña tienen derecho a conocer cómo se eligió a los miembros del máximo órgano de autoridad de la UNAG.

La AGENAH hace un llamado firme y directo a la Dirección de Educación Superior, al Congreso Nacional y a todas las instancias responsables de nombrar a los miembros de la CGU, para que por su medio se aclare el proceso y el por qué no se respeta el estatuto para incorporar a la AGENAH en los órganos de Gobernanza de la UNAG.

La AGENAH reafirma su compromiso con la defensa de la transparencia, la meritocracia y el respeto a la normativa universitaria. Así como a la construcción de una UNAG referente en el ámbito académico, de vinculación con el sector productivo del país, a establecer vinculación con los gobiernos locales y ONG que trabajan en beneficio de la población, pero para ello se hace necesario: establecer procesos transparentes que motiven a que los mejores profesionales se involucren con la UNAG, autoridades legítimas y una gobernanza que responda al interés público, no a agendas de los partidos políticos.