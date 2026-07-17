Burger King consolida su liderazgo con la inauguración de su moderno restaurante número 46 en Tegucigalpa

Burger King, la marca líder en hamburguesas con el auténtico sabor 100% a la parrilla y la preferida por los hondureños, celebró oficialmente la apertura de su restaurante número 46 en el país. El nuevo establecimiento está estratégicamente ubicado en la Calle Los Alcaldes, contiguo a Popeye’s Portal del Bosque, en la capital. Este nuevo punto de venta va más allá de un concepto tradicional, consolidándose como un moderno espacio de 300 metros cuadrados diseñado meticulosamente para brindar la máxima comodidad a todos sus invitados. Las instalaciones fusionan a la perfección el entretenimiento familiar con la tecnología de vanguardia, incluyendo una novedosa área de juegos infantiles y avanzados kioscos digitales que facilitan el proceso de compra.

”Esta apertura es la muestra de la preferencia de los hondureños por nuestra marca, que se sigue expandiendo por todo el territorio hondureño gracias a la calidad de los productos que ofrecemos, a nuestro servicio de clase mundial y a nuestra constante innovación”, destacó Scarleth Martínez, Gerente de Mercadeo de Burger King, reafirmando el compromiso de la marca de seguir llevando su gran sabor a más rincones del país. Con el firme propósito de ofrecer la mayor conveniencia y adaptarse al ritmo de vida de sus clientes, el restaurante operará en un amplio horario. De domingo a jueves atenderá de 6:30 a.m. a 10:00 p.m., mientras que los viernes y sábados extenderá su servicio desde las 6:30 a.m. hasta las 11:00 p.m., permitiendo disfrutar desde temprano de sus deliciosas opciones de desayuno.