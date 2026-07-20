Grupo Ficohsa impulsa el futuro del sector empresarial en Honduras con una innovadora propuesta de valor

Grupo Ficohsa ha dado un paso firme hacia la modernización del ecosistema corporativo hondureño con la presentación oficial de la nueva imagen y propuesta de valor de su Banca Empresarial. Esta relevante evolución responde de manera directa a las exigencias y desafíos cambiantes que afrontan las organizaciones locales en un entorno económico cada vez más dinámico y competitivo. El evento de lanzamiento se convirtió en un espacio de convergencia estratégica para empresarios, clientes y aliados del sector. La jornada estuvo enfocada en debatir los retos actuales de la industria, promoviendo un diálogo constructivo sobre cómo las empresas pueden adaptarse exitosamente a la era digital y potenciar sus modelos de negocio.

Durante la inauguración, José Arturo Alvarado, CEO de Bancos en Grupo Ficohsa, destacó la visión de la entidad como motor del crecimiento económico en la región. Alvarado enfatizó que la institución busca brindar una experiencia bancaria más cercana, ágil y especializada, orientada a respaldar de forma efectiva las metas operativas y financieras de cada empresa. Uno de los momentos cumbres de la actividad fue la conferencia magistral impartida por Erick Jaramillo, Principal Industry Advisor de Amazon. Bajo el título “Transformación Digital Modelos Mentales para una Organización Ágil”, la ponencia ofreció valiosas herramientas conceptuales y prácticas para acelerar la innovación organizacional y el aprovechamiento estratégico de la inteligencia artificial.