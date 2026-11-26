Tegucigalpa, Honduras. Cervecería Hondureña continúa consolidándose como una de las empresas con mayor impacto positivo en el país gracias a una gestión enfocada en generar crecimiento económico, impulsar el desarrollo sostenible y crear valor compartido para Honduras. Este compromiso fue reconocido en la edición 2026 de MERCO Empresas Honduras, donde la compañía alcanzó la tercera posición entre las empresas con mejor reputación del país, además de ubicarse en el tercer lugar en el ranking de empresas más responsables en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG) y mantenerse como la empresa con mejor reputación del sector bebidas.

Estos resultados reflejan la confianza que colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, líderes de opinión y distintos grupos de interés depositan en la compañía, así como el impacto económico que genera a través de su operación, sus marcas y sus iniciativas de desarrollo sostenible que marcan su liderazgo ambiental. “Este reconocimiento nos llena de orgullo porque valida el trabajo que realizamos cada día para generar valor para Honduras. En Cervecería Hondureña entendemos que la reputación se construye con acciones concretas, impulsando el crecimiento económico, promoviendo oportunidades para las personas, fortaleciendo nuestras comunidades y gestionando nuestro negocio de manera responsable y sostenible. Ser reconocidos entre las empresas con mejor reputación del país nos motiva a seguir construyendo un futuro con más motivos para brindar”, expresó Karla Ávila, directora legal y de asuntos corporativos de Cervecería Hondureña.

En materia ambiental, la compañía mantiene una agenda enfocada en la gestión eficiente de recursos, el cuidado del agua, la protección de El Merendón, la reducción de emisiones, el fortalecimiento de la economía circular y la promoción de una cultura de reciclaje que involucra a consumidores, clientes y aliados estratégicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su desempeño en el ámbito social también ha sido clave para fortalecer su reputación corporativa, mediante programas orientados al desarrollo comunitario, el emprendimiento, la promoción del consumo responsable y la construcción de alianzas para generar impactos positivos y sostenibles en diferentes zonas del país.

Adicionalmente, se mantiene como una de las mejores empresas para trabajar en Honduras, con los mejores beneficios laborales del sector industrial hondureño, destacando su talento humano de clase mundial. Los resultados obtenidos en MERCO 2026 reafirman que la reputación corporativa se construye a partir de la confianza, la integridad y la capacidad de generar impactos que generan crecimiento y valor compartido.