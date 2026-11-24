No hace falta esperar una fecha marcada en el calendario para darse un gusto culinario inolvidable. Bajo esa premisa, Davivienda ha puesto en marcha el Restaurant Tour Burger Edition 2026, una ruta diseñada para transformar cualquier día de la semana en una escapada de sabor. La propuesta invita a los habitantes de Tegucigalpa a salir de la rutina y explorar nuevas opciones gastronómicas en compañía de familiares o amigos. Del 15 de noviembre al 15 de diciembre, quienes cuenten con tarjetas de crédito o débito de la institución financiera podrán recorrer distintos puntos de la capital con total libertad. La dinámica permite elegir el lugar, el momento y la compañía de lunes a domingo, garantizando tarifas y promociones especiales en cada parada del recorrido.

La selección de este año destaca por su versatilidad, abarcando desde recetas tradicionales hasta creaciones vanguardistas que desafían el paladar. El circuito está integrado por nueve referentes locales: La Negrita Cocina Caribeña, La Mera Burga, Chuck & Charlies, Sumatra Bistro & Café, Radio House Pub, Terceto, Pa Comer Algo, Melt Restaurant y Yum Yum. Más allá del atractivo comercial para el consumidor, el evento funciona como una vitrina de impulso para el sector culinario de la ciudad. Ginna Miller, gerente de Mercadeo de Banco Davivienda, destacó que la gastronomía hondureña refleja creatividad y espíritu emprendedor, señalando que el objetivo es respaldar a los restaurantes locales mientras se premia la fidelidad de los clientes.