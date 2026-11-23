En un ambiente de cercanía y diálogo estratégico, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) convocó a representantes de los medios de comunicación a un almuerzo navideño para presentar el panorama actual del marketing turístico del país. El encuentro sirvió como plataforma para dar a conocer las principales iniciativas de promoción nacional y trazar la hoja de ruta a la que se dará seguimiento de cara a 2027. Entre los ejes centrales presentados destaca ‘La H cuenta una historia’, una propuesta diseñada para proyectar la riqueza histórica, cultural, arqueológica y natural de Honduras. A través de esta iniciativa, el IHT busca consolidar el posicionamiento del país como un destino vibrante, lleno de relatos y experiencias auténticas listas para ser descubiertas.

De forma complementaria, la campaña ‘Salí, quédate en Honduras’ pone el foco en el fortalecimiento del turismo interno. Su propósito es motivar a los propios hondureños a recorrer los destinos nacionales, disfrutar de sus atractivos y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo de las economías locales mediante su actividad turística. A este esfuerzo se suma ‘Navidad en mi Pueblo’, una iniciativa que celebra la esencia de los municipios hondureños durante la temporada festiva. Esta campaña busca poner en valor las tradiciones, la gastronomía y las celebraciones navideñas locales, incentivando los viajes dentro del territorio nacional y promoviendo el reconocimiento de la identidad cultural de cada comunidad.