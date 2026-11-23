En un ambiente de cercanía y diálogo estratégico, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) convocó a representantes de los medios de comunicación a un almuerzo navideño para presentar el panorama actual del marketing turístico del país. El encuentro sirvió como plataforma para dar a conocer las principales iniciativas de promoción nacional y trazar la hoja de ruta a la que se dará seguimiento de cara a 2027.
Entre los ejes centrales presentados destaca ‘La H cuenta una historia’, una propuesta diseñada para proyectar la riqueza histórica, cultural, arqueológica y natural de Honduras. A través de esta iniciativa, el IHT busca consolidar el posicionamiento del país como un destino vibrante, lleno de relatos y experiencias auténticas listas para ser descubiertas.
De forma complementaria, la campaña ‘Salí, quédate en Honduras’ pone el foco en el fortalecimiento del turismo interno. Su propósito es motivar a los propios hondureños a recorrer los destinos nacionales, disfrutar de sus atractivos y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo de las economías locales mediante su actividad turística.
A este esfuerzo se suma ‘Navidad en mi Pueblo’, una iniciativa que celebra la esencia de los municipios hondureños durante la temporada festiva. Esta campaña busca poner en valor las tradiciones, la gastronomía y las celebraciones navideñas locales, incentivando los viajes dentro del territorio nacional y promoviendo el reconocimiento de la identidad cultural de cada comunidad.
En conjunto, estas tres líneas de acción abordan la promoción del país desde ángulos complementarios que abarcan el patrimonio histórico y natural, el dinamismo del turismo interno y el orgullo por las costumbres comunitarias. Durante la jornada, también se reflexionó sobre el papel fundamental de los medios de comunicación dentro de la estrategia de marketing turístico, resaltando la necesidad de crear contenidos que conecten con las audiencias y transmitan eficazmente los atractivos y experiencias que ofrece Honduras.
Con este espacio de intercambio, el Instituto Hondureño de Turismo reafirma su interés en estrechar lazos con la prensa y sostener el dinamismo de sus campañas. De esta manera, la institución asegura la continuidad de las acciones que fortalecerán el posicionamiento de Honduras como un destino turístico de referencia durante 2027.