La emoción del fútbol femenino hondureño vive uno de sus momentos más vibrantes tras el duelo de ida de la Gran Final de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Honduras (LINAFFH). El pasado sábado 21 de noviembre, en el Complejo Deportivo La Pradera de San Pedro Sula, C.D. Femenino Universidad y Motagua Femenino protagonizaron un encuentro lleno de intensidad que culminó con un empate 1-1, dejando el título completamente abierto para el partido decisivo. Durante los primeros noventa minutos de la serie, ambos conjuntos demostraron por qué llegaron hasta la instancia definitiva del torneo. C.D. Femenino Universidad golpeó primero y tomó la iniciativa en el marcador gracias a una anotación de Noelia Martínez, acercando a las universitarias al objetivo de tomar ventaja en casa.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el cierre del compromiso, Motagua Femenino encontró la respuesta para igualar las acciones. Nicole García ejecutó de manera espectacular un tiro libre que envió el balón al fondo de la red, rescatando el empate 1-1 y manteniendo intactas las aspiraciones de las águilas de levantar la copa. Con el marcador global igualado, toda la atención se traslada ahora hacia la capital del país. Universidad y Motagua volverán a verse las caras este domingo 29 de noviembre, a partir de las 5:30 p. m., en el estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, escenario donde se definirá a las nuevas monarcas de la LINAFFH y donde los aficionados ya pueden asegurar su lugar adquiriendo sus boletos.