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Marcelina Reyes mantiene viva la tradición de los ramos de olivo en Semana Santa en Tegucigalpa

La comerciante indicó que las ventas se han mantenido regulares y aprovechó para invitar a la población a participar de esta tradición que marca la antesala de la Semana Santa.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 12:10
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