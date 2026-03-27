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Semana Santa segura: Conapremm lanza operativo nacional “Cuida de los que cuidan de ti”

El Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y la Policía Militar del Orden Público desplegarán 26 mil efectivos en carreteras, playas y centros turísticos de Honduras. El operativo incluye retenes estratégicos, patrullajes constantes y rescates, garantizando un desplazamiento seguro de los veraneantes durante las celebraciones de Semana Santa.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 11:59
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