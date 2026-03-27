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Don Calixto Mendoza ofrece ramos de olivo en la Catedral San Miguel Arcángel a 10 lempiras

Don Calixto Mendoza, vendedor originario de Alubarén, Francisco Morazán, señaló que las ventas de los tradicionales ramos de olivo frente a la Catedral San Miguel Arcángel se mantienen estables durante los preparativos de Semana Santa.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 11:43
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