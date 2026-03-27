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Representación del camino a la cruz se desarrolla en el complejo de la PMOP

La dramatización, realizada por elementos de la Policía Militar del Orden Público, permitió reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y su mensaje de perdón y redención.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 10:06
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