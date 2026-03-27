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PMOP lleva a cabo dramatización de la pasión de Cristo en su sede

La actividad reunió a los miembros de la Policía Militar del Orden Público para representar simbólicamente el sacrificio de Jesús y reflexionar sobre su mensaje de perdón.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 10:07
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