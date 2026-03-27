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PMOP dramatiza el vía crucis en sus instalaciones por la Semana Santa

En preparación para la Semana Santa, los miembros de la Policía Militar del Orden Público escenificaron el camino de Jesús hacia la cruz en sus instalaciones, resaltando la devoción, el sacrificio y la fe cristiana de los participantes.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 10:39
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