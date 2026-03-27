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Representación del Calvario en instalaciones de la PMOP fortalece el mensaje de fe

La actividad reunió a miembros de la institución en un acto simbólico que recordó el significado espiritual del sacrificio redentor de Cristo.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 10:05
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