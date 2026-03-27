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Fe y tradición: la PMOP realiza dramatización previa a Semana Santa

Elementos de la Policía Militar del Orden Público organizaron un evento de fe en su complejo, donde representaron la crucifixión de Jesucristo como antesala a la Semana Santa en Honduras.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 09:40
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