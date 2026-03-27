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PMOP anuncia retenes y coordinación con cuerpos de socorro para un verano seguro

La Policía Militar del Orden Público detalló su planificación operativa para Semana Santa, que incluye retenes estratégicos y trabajo conjunto con cuerpos de socorro, con el fin de ofrecer seguridad y respuesta inmediata a la ciudadanía durante el período vacacional.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 10:05
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