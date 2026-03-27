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Venta de ramos de olivo en la Catedral San Miguel Arcángel marca inicio de Semana Santa

En el centro de Tegucigalpa, feligreses acuden a la catedral San Miguel Arcángel para adquirir ramitos de olivo, una tradición que simboliza la preparación espiritual y la celebración previa a la Semana Santa.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 11:35
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