Cinco mitos sobre los teléfonos móviles plegables que conviene conocer

Tegucigalpa, Honduras.- Los teléfonos plegables todavía generan dudas entre algunos usuarios. La resistencia de la pantalla, la visibilidad del pliegue, la duración de la batería y el rendimiento son algunas de las preocupaciones más frecuentes alrededor de este formato. Desde el lanzamiento del primer Galaxy Fold, en 2019, Samsung ha desarrollado sucesivas generaciones de dispositivos plegables y ha incorporado cambios en materiales, bisagras, pantallas, baterías y software. La compañía sostiene que estas mejoras han permitido convertir los plegables en dispositivos orientados a tareas como productividad, entretenimiento y creación de contenido.

A continuación, cinco de los principales cuestionamientos sobre los teléfonos plegables y las características que Samsung destaca en sus modelos más recientes.

Mito 1: los plegables se rompen con facilidad

La resistencia ha sido uno de los principales desafíos para los fabricantes de teléfonos plegables. Samsung señala que sus nuevas generaciones incorporan cambios en materiales, estructura de pantalla y mecanismo de bisagra para mejorar la durabilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las tecnologías mencionadas por la compañía está Flex Titanium, que combina una película de aleación de titanio con una placa de titanio reforzada para proporcionar soporte a la pantalla y resistencia ante la presión. Samsung también indica que su nueva serie Galaxy Z cuenta con certificación IP48, destinada a ofrecer protección frente al contacto con agua y partículas bajo las condiciones establecidas por esa clasificación.

Mito 2: el pliegue siempre es muy visible

La marca que queda en el centro de la pantalla es otra de las características que suelen asociarse con los teléfonos plegables. Samsung afirma que ha trabajado en la reducción de la visibilidad del pliegue mediante cambios en la bisagra, la tensión de la pantalla y otros componentes del dispositivo. Según la compañía, estos ajustes permiten una apertura más uniforme y reducen la percepción del pliegue frente a generaciones anteriores.

Mito 3: los plegables siguen siendo un producto de nicho

La evolución de la categoría también puede observarse en los hábitos de compra de los usuarios, de acuerdo con cifras proporcionadas por Samsung. La compañía señala que Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7 registraron tasas de recompra del 32 % y 37 %, respectivamente. Samsung también reporta que las compras del Galaxy Z Fold7 procedentes de usuarios de la serie Ultra fueron 1,9 veces superiores a las registradas por la generación anterior. La empresa presenta estos datos como una señal de que el formato también está atrayendo a usuarios que anteriormente utilizaban teléfonos convencionales de gama alta. Estas cifras corresponden a datos proporcionados por el fabricante, por lo que conviene identificar su metodología, periodo y mercado de referencia antes de presentarlas como una medición general del comportamiento del mercado.

Mito 4: un teléfono más delgado necesariamente tiene menos batería

La reducción del grosor es otro de los objetivos de los fabricantes de plegables. Samsung sostiene que sus modelos más recientes han logrado reducir dimensiones sin disminuir necesariamente la capacidad de sus baterías. De acuerdo con las especificaciones proporcionadas en el texto, el Galaxy Z Fold8 Ultra tiene un grosor de 4,1 milímetros cuando está desplegado y una batería de 5.000 mAh. El Galaxy Z Fold8 pesa 201 gramos y cuenta con una batería de 4.800 mAh, mientras que el Galaxy Z Flip8 tiene un peso de 180 gramos, un grosor de 6,1 milímetros y una batería de 4.300 mAh.

La compañía atribuye estos cambios al rediseño conjunto de componentes como la pantalla, la bisagra, los materiales y el sistema de batería. Sin embargo, la capacidad expresada en miliamperios-hora no permite determinar por sí sola la autonomía real de un teléfono. Esta también depende del procesador, la pantalla, el software, la conectividad y los patrones de uso.



Mito 5: los plegables no pueden competir con un teléfono insignia convencional