EL HERALDO, seleccionado por la SIP y Google para programa regional de innovación audiovisual e IA

Tegucigalpa, Honduras.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con el respaldo de Google News Initiative (GNI), anuncia el lanzamiento del AI Video Lab 2026 (AIVL), una iniciativa regional destinada a acelerar la transformación audiovisual de los medios de comunicación mediante el uso estratégico de video e inteligencia artificial.

Tras un riguroso proceso de selección, que evaluó decenas de postulaciones de alta complejidad técnica, un total de 41 medios de comunicación de referencia de 11 países de la región en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela fueron seleccionados para participar del programa, entre ellos, EL HERALDO.

"Estamos entusiasmados de celebrar nuestra cuarta colaboración con la SIP para continuar apoyando a los medios de la región en su transformación digital. En esta edición hemos apostado por el video, convencidos de que es el formato con mayor dinamismo y crecimiento actual, ofreciendo una oportunidad estratégica para conectar con nuevas audiencias”, señaló Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

“Este programa ofrece a las redacciones herramientas concretas para fortalecer sus capacidades audiovisuales, ampliar sus audiencias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento sostenible. Agradecemos el compromiso de Google News Initiative y el trabajo de Marktube para hacer posible esta iniciativa que contribuirá al desarrollo del periodismo de calidad en América Latina”, indicó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.