La serie Galaxy S26 de Samsung: Así fue el lanzamiento en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La marca Samsung Electronics presentó hoy en un evento mundial en San Francisco, California y de manera simultánea en Honduras, la serie Galaxy S26, su la línea de smartphones más avanzada hasta la fecha que incluye: Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. La serie que viene con más IA, más privacidad y que integra Galaxy AI de tercera generación, posee un sistema de cámara de primer nivel, rendimiento extremo y nuevas funciones de privacidad y seguridad diseñadas para la era de la inteligencia artificial.

El lanzamiento en Honduras se realizó en el marco de una divertida jornada en Cinépolis de Cascadas Mall, a la que asistieron creadores de contenido, influencers y periodistas de varios medios de comunicación.



Además, está diseñada para simplificar las tareas cotidianas, reduciendo pasos y esfuerzo gracias a una IA más proactiva, personalizada y adaptativa, capaz de anticipar necesidades, automatizar procesos y ofrecer sugerencias en tiempo real. Por ejemplo, el Galaxy S26 Ultra marca un nuevo hito en privacidad al incorporar la primera Pantalla de Privacidad integrada del mundo en un smartphone, con protección a nivel de píxel para evitar miradas laterales sin afectar la calidad de visualización. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

También trae integrado un chipset personalizado Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU, optimizadas para experiencias de IA más rápidas, fluidas y eficientes durante todo el día. Si de fotografía y video se habla, la serie Galaxy S26 ofrece el sistema de cámara más avanzado de Samsung, con mejoras en captura nocturna, estabilización avanzada y soporte para APV, un nuevo estándar de grabación profesional.

