Innovación y experiencia intuitiva en la línea 2026 de televisores Samsung

Ciudad de Panamá, Panamá.- Con innovaciones como Micro RGB, Mini LED, OLED, televisores de gran tamaño y la icónica línea The Frame, Samsung realizó en Panamá el lanzamiento regional de su nueva línea de televisores 2026 para Centroamérica y el Caribe. Con esta nueva línea, la marca, que celebra 50 años de innovación, busca transformar la experiencia de entretenimiento en el hogar a través de tecnología avanzada, diseño y conectividad inteligente.

“Toda la nueva línea 2026 incorpora funciones potenciadas por inteligencia artificial, que optimizan automáticamente la calidad de imagen y sonido según el contenido y el entorno, ofreciendo una experiencia más intuitiva, personalizada y envolvente para el usuario”, afirmó Felipe Rabat, vicepresidente de Samsung Centroamérica y el Caribe.

Experiencia visual

La introducción de Micro RGB marca un nuevo capítulo en la evolución de los televisores. Esta tecnología se posiciona como el pilar fundamental de esta nueva generación de pantallas. Y representa un salto significativo en calidad de imagen, ofreciendo colores más precisos, mayor brillo y un nivel de detalle sin precedentes. Cada modelo de televisor Micro RGB emplea una arquitectura de pantalla avanzada de Samsung, con la precisión de ingeniería y un rendimiento de imagen de élite.

En el caso de los dispositivos Mini LED, estos ofrecen una forma totalmente nueva de experimentar la calidad de imagen premium, a un valor inigualable, ideal para disfrutar desde contenido cinematográfico hasta eventos deportivos en casa. Estos televisores ofrecen colores brillantes y precisos, combinados con un contraste cinematográfico gracias al control exacto de sus compactos y altamente eficientes Mini LED.

Y están disponibles en una amplia gama de tamaños de pantalla, comenzando en las 43 pulgadas y llegando hasta el modelo M90H de 100 pulgadas, que se lanzará este año. También está la nueva línea OLED que potenciará cada momento del juego para los gamers. Las pantallas ofrecen resolución 4K a 165Hz con un tiempo de respuesta de 0.03ms para un gameplay ultra-fluido y a una velocidad vertiginosa, asegurando que cada movimiento táctico se ejecute sin retrasos. Además, el panel OLED libre de reflejos y la tecnología de imagen y sonido impulsada por IA garantizan que los espectadores no pierdan ningún detalle crítico, ya sea el posicionamiento de un defensa en las sombras, pases abiertos o los ángulos clave que separan a los buenos jugadores de los campeones.