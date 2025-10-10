Serie Xiaomi 15T llega a Centroamérica: una nueva era de fotografía y diseño inteligente

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Los smartphones han universalizado la fotografía, respondiendo —y al mismo tiempo potenciando— las exigencias cada vez mayores de los usuarios. Hoy día, ya no se busca solo capturar imágenes fijas sobresalientes: algunos incluso aspiran a redefinir los límites de la expresión visual. La serie Xiaomi 15T incorpora una tecnología que roza esas aspiraciones, transformando la innovación en auténtico prodigio. Con un enfoque en el arte, el rendimiento y la conectividad, los nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro llevan las más recientes innovaciones de la compañía en fotografía, inteligencia artificial y diseño a los usuarios como usted, que buscan excelencia sin exceso. Tal como expresa su elegante lema, "Tu obra maestra, más cerca". La presentación se caracterizó por una armoniosa combinación de brillo técnico y refinamiento estético. La colaboración entre Xiaomi y Leica (expertos de renombre en óptica) volvió a ocupar el centro de la escena, al ofrecer fotografía de nivel profesional al alcance de su mano. Ambos modelos incorporan un sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica, que ofrece un nivel sobresaliente de detalle, contraste y fidelidad cromática. El 15T Pro se distingue por su innovadora cámara Leica 5x Pro Telefoto, que permite un prístino zoom óptico de hasta 10x y un ultra zoom de hasta 20x, ideal tanto si usted se decanta por paisajes amplios como si desea capturar fidedignamente retratos íntimos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Más allá de la fotografía convencional

En el corazón de esta excelencia óptica se encuentra un sensor principal Leica Summilux de 50MP, capaz de capturar imágenes deslumbrantes incluso en condiciones de poca luz gracias a su amplia apertura ƒ/1.62 en el modelo Pro. De hecho, la integración del sensor Light Fusion 900, exclusivo del 15T Pro, le garantiza un rango dinámico y una precisión tonal excepcionales, comparables incluso con cámaras profesionales. Si usted es creador de contenido, ambos dispositivos le harán la vida más fácil, pues le ofrecen grabación en 4K HDR10+ en todas las distancias focales, mientras que el 15T Pro amplía sus capacidades con grabación en 4K a 120fps y 10-bit Log, abriendo posibilidades cinematográficas inéditas en su segmento y estimulando su creatividad al máximo. Un perfecto aliado.

Más allá de la fotografía, la Serie 15T representa la evolución de Xiaomi hacia un ecosistema digital completo, impulsado por Xiaomi HyperOS 3 y Xiaomi HyperAI. Dado que en esta vida moderna y fluida la Inteligencia Artifical es una realidad ineludible, estos sistemas optimizan la multitarea y la interconectividad, anticipándose inteligentemente a las necesidades de usted como usuario y sincronizando sin esfuerzo sus dispositivos. Desde compartir archivos entre equipos hasta gestionar productos del hogar inteligente, la experiencia se vuelve más fluida, coherente y humana... un verdadero salto hacia la vida conectada que Xiaomi promueve.

Xiaomi 15T Pro: pantalla 144Hz, 3,200 nits y diseño IP68 en Centroamérica

En cuanto al diseño, ambos modelos combinan elegancia y resistencia (un binomio que no todos los fabricantes logran equilibrar). El Xiaomi 15T Pro presume una pantalla de 6.83 pulgadas con biseles ultrafinos, resolución 1.5K, tasa de refresco de 144Hz y un impresionante brillo máximo de 3,200 nits. Su fluidez visual redefine el estándar en su categoría.

El 15T, por su parte, ofrece una pantalla de 120Hz con atenuación PWM de 3,840Hz, que reduce la fatiga visual incluso tras largas horas de uso. Si se pregunta usted sobre la resistencia a impactos de la pantalla, ambos están protegidos por el robusto Corning® Gorilla® Glass 7i y cuentan con certificación IP68, combinando belleza y durabilidad en igual medida.

En su interior, recuerde que Xiaomi mantiene su reconocida filosofía de ofrecer rendimiento insignia a un precio competitivo. El 15T Pro incorpora el poderoso y versatil MediaTek Dimensity 9400+ de 3nm, mientras que el 15T integra el eficiente Dimensity 8400-Ultra, ambos reforzados por el sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop. Con robustas baterías de 5,500 mAh, los dos modelos aseguran autonomía prolongada, y el 15T Pro destaca con carga HyperCharge de 90W por cable y 50W inalámbrica para cargas extremadamente rápidas y seguras. Para los usuarios de la región, estas especificaciones representan un equilibrio perfecto entre potencia, elegancia y valor. Esta serie es una auténtica joya en términos de "rendimiento por tu dinero".

Precios, disponibilidad y garantía de las serie Xiaomi 15T en Honduras

En Honduras, el Xiaomi 15T estará disponible en colores Negro y Gris, con un precio inicial de L.16,999 en su versión de 12GB + 512GB (ampliable hasta 24GB de RAM virtual), mientras que el 15T Pro se ofrecerá a L.23,499 en la misma configuración.

Durante las primeras ventas, usted podrá recibir obsequios exclusivos: una Smart Band 10 con la compra del 15T, y unos Xiaomi Buds 5 con el 15T Pro, hasta agotar existencias. Ambos modelos estarán disponibles en Xiaomi Stores, Jetstereo, Diunsa, La Curacao, Radio Shack, y con los operadores Claro y Tigo.

Para reforzar su experiencia y su tranquilidad, Xiaomi le ofrece 24 meses de garantía, reemplazo gratuito de pantalla durante los primeros seis meses, y tres meses de prueba de Google AI Pro y YouTube Premium, beneficios que reafirman el compromiso de la marca con la satisfacción postventa.

Al cierre del evento, bajo las brillantes luces de la capital guatemalteca, prevaleció la sensación clara de que la ambición de Xiaomi por democratizar la innovación continúa resonando con fuerza. Con la Serie Xiaomi 15T, la compañía logra un equilibrio entre arte e inteligencia, potencia y estilo, accesibilidad y aspiración. Ya sea que usted vea la tecnología como una herramienta para un fin o como un medio de expresión creativa artística, esta nueva serie no es solo un smartphone... es, en efecto, tu obra maestra, más cerca.

Nuevos integrantes de su ecosistema AIoT