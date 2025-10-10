El Xiaomi 15T Pro llega a Honduras con garantía premium y la experiencia Leica más avanzada

Nueva Era de Fotografía Leica: Co-desarrollada con Leica, la triple cámara del Xiaomi 15T Pro ofrece detalle y fidelidad cromática sobresalientes. El arte de la imagen al alcance de su mano.
Zoom Óptico 10x y 20x Ultra: El 15T Pro incorpora la cámara Leica 5x Pro Telefoto con capacidad de zoom óptico de hasta 10x. Capture retratos íntimos o paisajes amplios con precisión prístina.
Sensor Light Fusion 900: En el corazón del Xiaomi 15T Pro, este sensor de 50MP con amplia apertura ƒ/1.62 garantiza un rango dinámico excepcional y fotos deslumbrantes incluso con poca luz.
Potencia de Video Cinematográfico: Ambos modelos graban en 4K HDR10+. El 15T Pro añade 4K a 120fps y 10-bit Log, abriendo posibilidades creativas inéditas para creadores de contenido.
Rendimiento Dimensity 9400+: El 15T Pro integra el poderoso chip MediaTek Dimensity 9400+ de 3nm. Máximo rendimiento, reforzado por el sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop.
Pantalla 144Hz y 3,200 Nits: El 15T Pro redefine la fluidez visual con una pantalla 1.5K de 144Hz y un impresionante brillo máximo de 3,200 nits, ideal para exteriores.
Diseño Robusto y Elegante IP68: Ambos modelos combinan elegancia con durabilidad. Cuentan con protección Corning® Gorilla® Glass 7i y certificación de resistencia al agua y polvo IP68.
Autonomía y Carga HyperCharge: Baterías de 5,500 mAh con autonomía prolongada. El 15T Pro incluye carga HyperCharge de 90W por cable y 50W inalámbrica para cargas ultrarrápidas.
HyperOS y HyperAI: Un salto hacia la vida conectada. HyperOS 3 y HyperAI optimizan la interconectividad y anticipan sus necesidades, sincronizando sin esfuerzo todos sus dispositivos Xiaomi.
Precios en Honduras y Garantía Premium: Disponible desde L.16,999 con obsequios de lanzamiento y respaldado por 24 meses de garantía y reemplazo de pantalla en 6 meses. La mejor relación rendimiento-valor.