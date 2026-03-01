HONOR redefine la IA móvil con un teléfono robótico y un plegable ultrafino

Barcelona, España.- HONOR avanza su visión de AI en el MWC 2026 con Robot Phone, su robot humanoide y el HONOR Magic V6. Desde la innovación en robótica hasta dispositivos insignia, HONOR amplió su ecosistema de inteligencia artificial durante el MWC 2026 en Barcelona, España. En el evento, la compañía impulsó su visión de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y aceleró su ALPHA PLAN a través de tres pilares conectados: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab. Con una estrategia centrada en el ser humano, la marca mostró un adelanto del Robot Phone, una propuesta que combina inteligencia artificial con movimiento físico y conciencia espacial. Junto a esta apuesta futurista, presentó el HONOR Magic V6, su plegable más avanzado hasta la fecha, además de nuevos dispositivos como MagicPad 4 y MagicBook Pro 14, reforzando su integración de hardware y software inteligente en torno a necesidades reales. James Li, CEO de HONOR, afirmó: "Con lo centrado en el ser humano como nuestro faro, navegamos el crecimiento de la AI a través de dos rayos: el CI y la CE, uniendo tres formas de inteligencia. Estamos explorando el nuevo paradigma de dispositivos de AI con Alpha Phone; albergando el nuevo paradigma de ecosistema de AI con Alpha Store; y construyendo el nuevo paradigma de una civilización silicio-carbono con Alpha Lab. Con las tres olas del Alpha Plan, ahora tenemos todos los componentes en su lugar y estamos impulsando este viaje a máxima velocidad".

Un adelanto del HONOR Robot Phone: una nueva especie de smartphone

El Robot Phone fue presentado como una nueva categoría de smartphone. A diferencia de los teléfonos tradicionales que dependen únicamente de pantalla y voz, este concepto incorpora movimiento físico, seguimiento inteligente y capacidades cinematográficas de nivel robótico. HONOR plantea un dispositivo que no solo “piensa”, sino que también se mueve. Integra percepción multimodal capaz de identificar sonidos, seguir movimientos y mantener conciencia visual en tiempo real, lo que permite una interacción más natural e intuitiva.

También introduce interacción con AI corpórea. Puede realizar videollamadas que siguen al usuario automáticamente, responder con lenguaje corporal —como asentimientos y movimientos de cabeza— e incluso bailar al ritmo de la música, generando una experiencia más expresiva y cercana. A nivel técnico, el desarrollo implicó rediseñar el espacio interno del teléfono a escala microscópica. HONOR creó un micromotor propio y un sistema de gimbal ultracompacto 4DoF, permitiendo integrar control de movimiento de grado robótico en un cuerpo compacto. Esta arquitectura mecánica soporta estabilización de tres ejes para grabaciones fluidas en movimiento. El modo Super Steady Video mejora la estabilidad en escenas dinámicas; el seguimiento por AI mantiene el enfoque en tiempo real; y AI SpinShot permite rotaciones inteligentes de 90° y 180° para transiciones cinematográficas incluso con una sola mano. Equipado con un sensor de 200MP y cámara gimbal estabilizada, el Robot Phone busca acercar la grabación móvil a un nivel narrativo profesional. Para HONOR, representa un paso clave hacia dispositivos más adaptativos e inteligentes dentro de su ALPHA PLAN.

HONOR Magic V6: Un nuevo referente plegable

Mientras el Robot Phone explora la inteligencia física, el HONOR Magic V6 consolida la evolución del diseño plegable. Con un perfil cerrado de 8.75 mm, integra una arquitectura de bisagra avanzada y estructura reforzada para mayor durabilidad. Cuenta con certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y polvo. En su interior incorpora la tecnología Silicon-Carbon de quinta generación desarrollada junto a ATL, alcanzando un contenido de silicio del 25%, uno de los más altos de la industria.

@elheraldohonduras 📱✨ El Mobile World Congress (MWC) 2026 está por comenzar y podrás seguir cada anuncio y lanzamiento junto a EL HERALDO y La Prensa. Desde Centroamérica, Ana Grimaldo, directora de Mercadeo de HONOR, comparte las expectativas de la marca antes del evento tecnológico más importante del mundo. 🔎 Innovación, inteligencia artificial y nuevos desarrollos marcarán la agenda de este año. #HONORAI #HONORALPHA #HONORMWC2026 #HONORROBOTPHONE ♬ sonido original - elheraldohonduras

Esto permite integrar una batería de 6660mAh en uno de los plegables más delgados del mercado, ampliando la autonomía sin sacrificar diseño. Además, HONOR mostró la batería Silicon-Carbon Blade con 32% de silicio y más de 900 Wh/L, preparada para llevar los plegables hacia los 7000mAh. En pantalla, el Magic V6 integra dos paneles LTPO 2.0: uno externo de 6.52 pulgadas y uno interno de 7.95 pulgadas, ambos con frecuencia adaptativa de 1–120Hz y brillo máximo de hasta 6000 y 5000 nits en HDR. La pantalla interior incorpora cristal flexible ultrafino con certificación SGS de pliegue mínimo y una reducción del 44% en la profundidad del pliegue frente a la generación anterior.Incluye estructura antirreflejo con reflectividad de 1.5%, atenuado PWM a 4320Hz y pantalla AI Defocus para mayor comodidad visual.

En productividad, aprovecha su pantalla desplegada con herramientas mejoradas por AI para multitarea y creación de contenido. Además, ofrece integración fluida con el ecosistema de Apple. Es el primer plegable impulsado por Snapdragon 8 Elite Gen 5, junto con sistema de enfriamiento por cámara de vapor para rendimiento sostenido en juegos y tareas exigentes.

Ecosistema de AI HONOR: MagicPad 4 y MagicBook Pro 14

HONOR amplió su ecosistema con la MagicPad 4 y la MagicBook Pro 14.La MagicPad 4, con plataforma Snapdragon 8 Gen 5, integra una pantalla OLED 3K de 12.3 pulgadas y 165Hz en un cuerpo ultradelgado de 4.8 mm. Sus herramientas de multitarea potenciadas por AI facilitan productividad y creación de contenido. Además, permite ejecutar el asistente OpenClaw desde el nuevo Linux Lab en Opciones para desarrolladores. Por su parte, la MagicBook Pro 14 incorpora procesadores Intel Core Ultra Series 3, pantalla OLED de 14.6 pulgadas con alta precisión de color, batería de larga duración y diseño ultraligero orientado a portabilidad y rendimiento creativo. Ambos dispositivos fortalecen la estrategia de HONOR de integrar inteligencia artificial en todas las categorías y ofrecer experiencias conectadas más allá del smartphone.

Avanzando en dispositivos inteligentes y robots para la era de la IA