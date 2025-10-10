HONOR 400 Series: Experiencia fotográfica con IA y sistema de edición versátil

Tegucigalpa, Honduras. – Equipada con una cámara IA ultra nítida de 200 mega pixeles, pantalla brillante, una robusta batería con tecnología de silicio y versátiles herramientas de edición, la nueva línea de dispositivos HONOR 400 Series, ya está en Honduras. La línea de smartphones que incluye el HONOR 400, HONOR Lite y HONOR Pro, ofrece una experiencia de fotografía con Inteligencia Artificial (IA) y está diseñada para empoderar y despertar asombro a una generación de usuarios siempre conectados.

La serie HONOR 400 ofrece además una experiencia visual envolvente gracias a su pantalla ultra brillante de 5000nits que garantiza una excelente visibilidad. La tecnología de mejora de visualización bajo luz solar en todo tipo de escenas y el sistema de atenuación dinámica, permite a los usuarios disfrutar de colores vibrantes y contrastes nítidos incluso bajo luz directa. Cuenta también con la función reducción del mareo por movimiento, ofreciendo una solución que proporciona un alivio significativo contra náuseas y molestias al utilizarlo dentro de vehículos en marcha, reduciendo el mareo y asegurando un viaje más cómodo y placentero.

Potente y versátil experiencia fotográfica

Esta serie de smartphones de la marca HONOR ofrece a los usuarios una experiencia fotográfica excepcional gracias al revolucionario sistema de cámara IA ultra nítida de 200 mega pixeles (MP). La cámara principal con IA es ultra clara y está equipada con un sensor grande de 1/1.4 pulgadas, apertura f/1.9 y estabilización dual OIS + EIS, lo que garantiza una excelente claridad, incluso en condiciones de poca luz. Para completar todo el equipamiento del móvil, la cámara ultra gran angular y macro de 12 mega pixeles con campo de visión de 112 grados que captura escenas amplias, mientras que la cámara frontal de retrato de 50 mega pixeles asegura selfies de nivel profesional.

Esta experiencia fotográfica es posible gracias al avanzado IA HONOR Image Engine, que introduce innovaciones de inteligencia artificial de vanguardia y al agregarle un Súper Zoom IA, el resultado son paisajes impresionantes con un rango focal notable de 15x a 30x. Y qué decir del modo simulación de cine IA, que analiza de forma inteligente la iluminación y los detalles del sujeto para crear efectos cinematográficos adaptados al ambiente de la escena.

Dispositivos para un estilo de vida inteligente

La serie está equipada con MagicOS 9.0, que ofrece una experiencia de usuario inteligente, con una variedad de funciones inteligentes impulsadas por IA. Incluye funciones de traducción IA, grabadora con IA, Magic Portal, resumen y herramientas de escritura IA con subtítulos, entre otros. Estas funciones multitarea se traducen en una mayor productividad e interacciones personalizadas, convirtiendo a la HONOR 400 Series en una opción para los usuarios que necesitan un dispositivo inteligente con grandes capacidades para enfrentar los retos de la era moderna. También ofrece garantía de seguridad en línea para los usuarios contra posibles estafas con deepfakes, al integrar la innovadora tecnología de detección IA deepfake directamente en el dispositivo, que utiliza algoritmos avanzados que analizan imperfecciones sintéticas, identificando contenido manipulado para proteger a los usuarios durante videollamadas.

Herramientas de edición versátiles

Y qué decir de la edición con IA que potencia la creatividad en la vida diaria, una función que debuta con la HONOR 400 Series. Se trata de una función foto en movimiento HD que captura los tres segundos dorados de momentos vivos y vibrantes, permitiendo compartir o editar fragmentos cinematográficos con facilidad en redes sociales. La serie de dispositivos lleva esta experiencia un paso más allá con collage de fotos animadas, una función que permite combinar de 2 a 9 fotos en movimiento, facilitando que los usuarios creen historias dinámicas a partir de sus fotos vivas. Sumado a ello, la compatibilidad para compartir fotos vivas entre ecosistemas diferentes lo que garantiza una experiencia de usuario fluida e integrada. Junto a una variedad de funciones inteligentes diseñadas para mejorar la interacción con las fotos, incluyendo Borrador IA, Extensión de imagen con IA, eliminar transeúntes con IA y remover reflejos con IA, permitiendo al usuario reinventar las imágenes.

El HONOR 400 Series

Pero, ¿qué ofrecen el HONOR 400, el HONOR 400 Lite y el HONOR 400 Pro, que conforman la serie? El HONOR 400 Lite: este dispositivo introduce el primer botón de cámara IA en Android, lo que permite al usuario capturar imágenes al instante y acceder rápidamente a funciones como Google Lens. La cámara principal del Lite, de 108 MP, pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y batería de 5230 mAh ofrecen una experiencia fluida y eficiente. Además, se agregan funciones como Live Photo, AI Eraser y AI Outpainting, que democratizan la edición fotográfica, haciendo que la creatividad esté al alcance de todos.