Cámara ultra nítida y sistema de edición con IA: así es HONOR 400 Series

El HONOR 400 Lite, que está a la venta en color gris, negro y verde, ofrece una experiencia fotográfica única con Inteligencia Artificial (IA).
La serie HONOR 400 ofrece una experiencia visual envolvente gracias a su pantalla ultra brillante de 5000nits que garantiza una excelente visibilidad.
La cámara principal con IA es súper clara y está equipada con un sensor grande de 1/1.4 pulgadas, apertura f/1.9 y estabilización dual OIS + EIS.
La serie de smartphones de HONOR 400 ofrece a los usuarios una experiencia fotográfica excepcional gracias al revolucionario sistema de cámara IA ultra nítida de 200 mega pixeles (MP).
La tecnología de mejora de visualización bajo luz solar en todo tipo de escenas y el sistema de atenuación dinámica.
La HONOR 400 Series tiene una cámara ultra gran angular y macro de 12 mega pixeles con campo de visión de 112 grados que captura escenas amplias.
Esta línea de smartphones son el acompañante ideal. Cuenta con la función reducción del mareo por movimiento.
Con el Súper Zoom IA de HONOR 400, el resultado son paisajes impresionantes con un rango focal notable de 15x a 30x.
El dorado luna es uno de los tonos en los que los usuarios podrán encontrar el HONOR 400 en Honduras.
La serie está equipada con una variedad de funciones inteligentes impulsadas por IA como traducción, grabadora y herramientas de escritura con subtítulos, entre otros.
HONOR 400 Series en una opción para los usuarios que necesitan un dispositivo inteligente con capacidades para enfrentar los retos de la era moderna, que resista las caídas y el agua,
La cámara frontal de retrato de 50 mega pixeles asegura selfies de nivel profesional. Y como es resistente al agua se puede utilizar en cualquier espacio.