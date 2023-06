Los 10 mandamientos para un uso más sano de las redes sociales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Suman usuarios día con día y se han vuelto la principal forma de interacción a distancia, pero también son detonantes de afectaciones en la salud mental y emocional. Las redes sociales llegaron para quedarse, pero aprender a hacer un uso más sano y responsable de ellas es una necesidad individual y colectiva.



La posibilidad de crear perfiles específicos, compartir información e imágenes en tiempo real, y contactar con personas desde cualquier parte del mundo parece un abanico completo de beneficios. Sin embargo, poco se habla de lo perjudicial que puede resultar el uso desmedido e inconsciente de plataformas como Instagram, Facebook, Twitter y TikTok; líderes en su campo. Aquí algunos mandamientos preventivos.



1. No vulnere su privacidad. El primer paso para cuidar de su integridad en internet es no dar acceso, ni a cercanos ni a extraños, a sus datos personales o de información que solo deberían conocer usted y su círculo de confianza. Limite las publicaciones o conversaciones que podrían comprometerlo ahora o en un futuro.



2. Reduzca el tiempo de navegación. Su cerebro almacena y refuerza sus hábitos de consumo mejor de lo que parece. De ahí el hecho de que las horas en TikTok se perciban como minutos. No descuide otras tareas de su vida verdaderamente importantes que podrían dejarle muchos mejores beneficios que el mero entretenimiento. Establecer horarios es una opción.



3. Los números no definen a nadie. Centrarse en la cantidad de likes o seguidores solo lo volverá cada vez más dependiente de la validación externa. Recuerde que las verdaderas relaciones interpersonales se establecen cara a cara y se refuerzan fuera de las redes sociales. Los números no definen el valor de una persona, simplemente son un indicativo de que dicho perfil se adapta a las tendencias digitales, muchas veces a un costo alto de pagar. Tenga en cuenta que a mayor alcance, menor privacidad.