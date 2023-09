“Fifa” cambia de nombre y se abre a los equipos mixtos

Los responsables de la empresa estadounidense han decidido abandonar esta asociación y cambiar el nombre del juego, que ha generado, en casi 30 años, más de 20.000 millones de dólares, según The New York Times.

La serie “Fifa” fue lanzada por Electronic Arts en 1993 y en poco tiempo se convirtió en líder indiscutible del sector, con unos 150 millones de jugadores el año pasado, gracias en particular a sus licencias.

“Cuando nos llamábamos ‘Fifa’ no podíamos aprovechar nuestro potencial debido a los límites que nos imponían los derechos” negociados con la Federación, explicó David Jackson.

“La licencia ‘Fifa’ ya no existe y el juego no incluirá la Copa del Mundo, pero, aparte de eso, las funcionalidades prácticamente no han cambiado, o incluso han mejorado”, dijo a la AFP Mat Piscatella, analista de videojuegos de Circana.

Este experto espera que “FC 24” esté entre los 10 videojuegos más vendidos este año en Estados Unidos.