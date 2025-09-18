Trump dice que TikTok "tiene un valor enorme" y "odiaría" regalarlo

"Lo que estamos haciendo es hablar con el presidente Xi el viernes para ver si podemos concretar algo sobre TikTok, porque tiene un valor enorme, y odio regalar cosas con valor", apuntó Trump durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Aylesbury, Reino Unido.- El presidente estadounidense, Donald Trump , aseguró que quiere "concretar" algo sobre TikTok este viernes en la conversación telefónica que mantendrá con su homólogo chino, Xi Jinping , porque esta red social "tiene un valor enorme" y "odiaría regalar algo con valor".

El presidente estadounidense fue reiterativo en el valor que la red social tiene, y reconoció que fue fundamental en su campaña política: "Me ayudó a salir elegido. De hecho, Charlie me dijo: 'Señor, debería entrar en TikTok. Lo haría muy bien". Le dije: '¿En serio? Cuéntame más sobre TikTok'. Y, como saben, nos fue increíblemente bien con los jóvenes, a un nivel que ningún republicano había soñado jamás".

Y aunque señaló que ganó las elecciones por muchas razones, en definitiva la influencia de TikTok fue una de ellas.

"TikTok tiene un valor tremendo. Estados Unidos tiene ese valor en sus manos porque somos nosotros quienes tenemos que aprobarlo. Yo, concretamente, tengo el derecho de aprobarlo. Las personas que están invirtiendo en él se encuentran entre los mayores inversores del mundo, los más grandes, los más ricos, y harán un gran trabajo. Y lo estamos haciendo en colaboración con China, pero estamos consiguiendo que Estados Unidos obtenga una enorme tarifa adicional".

Será mañana que se conocerán los detalles de esa conversación, tomando en cuenta que esta semana Trump aplazó por tres meses el veto de TikTok en Estados Unidos, mientras se llega a un acuerdo definitivo.