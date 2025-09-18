  1. Inicio
Trump abandona el Reino Unido y finaliza su segunda visita de Estado al país

El mandatario estadounidense cumple así con su segunda visita al Reino Unido, la primera la realizó durante su primer mandato en 2019

  • 18 de septiembre de 2025 a las 11:29
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Donald Trump, firman el Acuerdo de Prosperidad Tecnológica durante una recepción empresarial en Chequers, la residencia de campo del primer ministro en Aylesbury, Reino Unido.

Foto: Agencia EFE.

Londres, Reino Unido.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este jueves el Reino Unido a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, y puso así punto y final a su segunda visita de Estado al país después de dos días de intensa agenda.

Trump y su esposa, Melania, partieron minutos antes de las 18:00 hora británica (17:00 GMT) desde el aeropuerto londinense de Stansted, mismo lugar en el que aterrizó en la noche del pasado martes, para regresar a los Estados Unidos.

Un piloto es reprendido por volar cerca del Air Force One de Trump: "Presta atención, deja el iPad"

El mandatario estadounidense llegó al aeródromo de la capital británica en el helicóptero Marine One que le trasladó desde la residencia campestre del primer ministro británico, Keir Starmer, Chequers, a las afueras de Londres, donde rubricó este jueves un acuerdo tecnológico bilateral y mantuvo un encuentro con la prensa.

El mandatario estadounidense cumple así con su segunda visita al Reino Unido -la primera la realizó durante su primer mandato en 2019-, en la que se ha reencontrado con "su amigo", según afirmó antes de comenzar el viaje, el rey Carlos III, que lo agasajó con un gran banquete real en la noche del miércoles.

También tuvo la oportunidad de presenciar un desfile militar en el castillo de Windsor, donde se encontró con el monarca británico y la reina consorte Camila, y honró la memoria de la fallecida reina Isabel II ante su tumba, situada en la capilla privada de la fortaleza.

Reino Unido saca sus mejores galas para encandilar a Trump en su segunda visita

Antes de viajar de vuelta a Estados Unidos, el Lord Chamberlain, alto funcionario de la casa real británica, se despidió en Stansted del presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, en nombre del rey.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

