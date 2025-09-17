Un piloto es reprendido por volar cerca del Air Force One de Trump: "Presta atención, deja el iPad"

Washington, Estados Unidos.- Un controlador aéreo de Estados Unidos reprendió a un piloto de un avión comercial de Spirit Airlines que volaba demasiado cerca del Air Force One, la aeronave con la que el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania el pasado martes.

"Presta atención, deja el iPad", le dijo el controlador del centro de Nueva York al piloto, tal y como se escucha en la grabación de la conversación publicada en el portal LiveATC.

El avión comercial y el del mandatario, quien viajaba a Londres para una visita de Estado al Reino Unido, volaron en paralelo a la altura de Long Island, en Nueva York.

El Airbus A321 de Spirit hacía una ruta entre un aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, y la terminal internacional de Boston.

"Spirit 1300, gire 20 grados a la derecha", dijo por primera vez el controlador. "Presta atención, Spirit 1300, gire 20 grados a la derecha. Spirit 1300, gira 20 grados a la derecha, ahora. Spirit Wings 1300, gira 20 grados a la derecha, inmediatamente".

Tras insistir un par de veces, el técnico optó por hacerle entender quién viajaba en ese avión.