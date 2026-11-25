Estados Unidos.- Mucha gente hace hoy lo que se llama un ‘consumo rápido’ de noticias a través de publicaciones de los medios de comunicación en redes sociales, que en ocasiones son cebos sensacionalistas (‘clickbait’) para atraer tráfico web. Pues bien, un estudio constata que los lectores jóvenes rechazan estos contenidos. Una investigación recogida este miércoles en la revista Plos One evidencia que los medios de comunicación que recurren al ‘clickbait’ (titulares e imágenes sensacionalistas y/o emotivos para generar clics) se equivocan de estrategia. Los autores han reclutado a 203 usuarios de redes sociales residentes en el Reino Unido con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, el 70 % de ellos con estudios universitarios.

Los participantes fueron expuestos a una serie de publicaciones creadas en redes sociales sobre temas de actualidad (COVID-19, cambio climático, radiación de los teléfonos móviles, vacunas e inteligencia artificial). La mitad de las informaciones usadas en el 'experimento' estaban basadas en hechos y la otra mitad eran noticias falsas, mientras que algunas tenían el estilo propio del ‘clickbait’ y otras no. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los resultados del estudio indican que el estilo ‘clickbait’ reduce drásticamente la interacción de los usuarios ('me gusta', comentarios y publicaciones compartidas) y la confianza en el medio que publica noticias de este estilo.

Lo sorprendente es que las publicaciones diseñadas para el ‘clickbait’ perjudican mucho más a la información veraz que a las noticias falsas, ya que estas últimas ya generan desconfianza de por sí. Lo explica de este modo uno de los autores, Michael Craig, investigador de psicología de la Universidad británica de Northumbria: “Dado que la información falsa ya suscita escepticismo por sí misma, tiene poco que perder, pero el contenido veraz parte de una posición de confianza en el lector y sale perjudicado cuando se presenta con un estilo sensacionalista”.

El 'clickbait' es contraproducente