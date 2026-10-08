Amazon lanza nuevas tabletas con IA y modo Kindle

Nueva York, Estados Unidos.- La tecnológica Amazon lanza una nueva generación de tabletas que busca mejorar tanto la productividad laboral como el entretenimiento mediante una integración más profunda de la inteligencia artificial (IA) en el sistema operativo, pero que también puede convertirse en un "santuario" libre de notificaciones gracias a su modo de lectura. El vicepresidente de Dispositivos de la compañía, Kevin Keith, presentó durante un encuentro a puerta cerrada con periodistas en Nueva York esta nueva familia de tabletas, encabezada por la Amazon Alexa Tablet, que sustituirá progresivamente a la clásica línea Fire.

"Llevamos casi quince años en el negocio de las tabletas y hemos vendido millones de dispositivos, pero lo que se puede hacer en ellas está cambiando", explicó Keith ante los medios. Si bien el directivo descartó que estas pantallas vayan a "sustituir por completo a los ordenadores portátiles", defendió que los avances en IA, la computación en la nube y las mejoras de diseño permiten al usuario prescindir de su equipo convencional para buena parte de su rutina diaria. La nueva propuesta de la tecnológica se sustenta en tres pilares: diseño y acabados prémium, adopción de Android con el ecosistema de aplicaciones de Google Play y la integración transversal de Alexa+, su asistente con IA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pantalla nano-matte

El modelo insignia cuenta con una pantalla de 12 pulgadas en proporción 3:2, chasis de aluminio pulido ultraligero y cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos. Entre sus novedades técnicas figura una pantalla antirreflejos con acabado mate ("nano-matte") fabricada en colaboración con Corning mediante fotolitografía, con una tasa de refresco de 120 hercios y un procesador MediaTek de ocho núcleos hasta cinco veces más potente que los modelos previos. El asistente de IA es capaz de leer y sintetizar artículos mientras el usuario navega por internet, comparar productos para compras en tiempo real y recordar sus preferencias para formular recomendaciones personalizadas.

Modo Kindle