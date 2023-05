Día de la Madre: ¿cómo estrechar lazos entre mamás e hijos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De entre todos los lazos de afinidad, cariño y sangre, la conexión madre e hijo no tiene comparación. Y cualquier práctica que ayude a fomentar una mejor relación entre ambas partes debe ser bien recibida.



Es sabido que el papel de las mamás en la vida de sus hijos es clave para su desarrollo afectivo, por lo que tratar de convertirse en el mejor ejemplo que ellos puedan seguir es un gran aliciente. Recuerde que se trata de la figura principal en su vida, su referencia más cercana del mundo y de las personas.



Pasar tiempo de calidad juntos es, por excelencia, el mayor estímulo de una relación cercana y saludable. Jueguen juntos, salgan al parque o a la calle a caminar, dense la oportunidad de explorar cosas nuevas. Que su pequeño sepa que usted también goza de esas sencillas pero significativas experiencias.



Ahora bien, hay que reconocer que a algunos niños les cuesta un poco más expresar sus emociones, pero esto no es una limitación para formarlos en el amor y la ternura. Cuando no sepa a ciencia cierta qué sucede y su hijo no quiera hablar, intente abrazarlo y sujetar su mano. Estas muestras de cariño ofrecen apoyo y empatía.



Es muy importante que su hijo tenga confianza en sí mismo para que sea consciente de su valor. Usted puede motivarlo con frases como “estoy orgullosa de ti” o “tú puedes, yo te ayudo”. Refuerce su autoestima mediante pláticas que a su vez le permitan a usted conocer sus inquietudes.



Y, por supuesto, mantenga la mejor relación posible con el padre de su niño, ya sea que estén juntos o separados. El rol comunicativo que desempeñen será uno de los referentes más influyentes que tendrá su pequeño para establecer sus propias relaciones interpersonales.