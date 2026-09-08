"Del divorcio se sale (y mejor de lo que entraste)": la abogada que convierte rupturas en renacimientos

Los Ángeles, Estados Unidos.- ““Del divorcio se sale” afirma de manera categórica Elena Crespo Lorenzo (San Sebastián, España, 1978), abogada especializada en derecho de familia y fundadora del despacho Crespo Law. Con esas mismas cuatro palabras, Crespo ha dado nombre tanto al exitoso podcast semanal que ha creado y dirige, como a su último libro, que ha escrito “no solo como un testimonio, sino para ofrecer un faro o guía para quienes atraviesan el huracán del divorcio o una ruptura”, según ella misma lo describe.

Para Crespo, una de las abogadas matrimonialistas más prestigiosas de España, la expresión “del divorcio se sale” no es una frase hecha sino una declaración de principios, que defiende con argumentos contundentes y un enfoque constructivo y transformador, en su faceta como conferenciante y divulgadora, así como en los casos legales que trata. Salir bien, en vez de ganar El divorcio no es el final de la vida de los integrantes de una pareja y futuros ‘ex’, sino el principio de su mejor versión, si saben cómo atravesar ese huracán vital y reconstruirse a sí mismos con ilusión, fuerza y libertad, según Crespo, que describe en una entrevista con EFE algunos rasgos de su labor profesional y ciertas recomendaciones que esta actividad le ha inspirado. — ¿Cómo enfoca los divorcios como abogada, para llegar a una solución satisfactoria para ambas partes? Abordo cada proceso de divorcio con una premisa innegociable: no se trata de ganar, sino de salir bien de esa situación. Porque en un divorcio mal gestionado, aunque uno de los miembros de la pareja “gane”, al final ambos terminan perdiendo. Mi trabajo no consiste en alimentar el conflicto, sino en desactivarlo con inteligencia. Combino la firmeza jurídica con la estrategia emocional: escucho, ordeno el caos y convierto el dolor en decisiones que protejan el futuro de ambos. — ¿Cuál es el objetivo que guía su accionar como abogada? Quien atraviesa una ruptura no necesita solo una abogada, también necesita una visión. Alguien que le diga: “esto te conviene hoy, pero esto otro te conviene dentro de cinco años”.