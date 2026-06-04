Jennifer Garner reconoce que su divorcio de Ben Affleck frenó su carrera

El período que Garner describe estuvo definido menos por decisiones de carrera y más por las exigencias cotidianas de la maternidad en medio de una transición familiar mayor. Sus comentarios enmarcan esos años como un tiempo en que Hollywood pasó a segundo plano. Lo que no dijo, pero que el historial documenta, es que durante ese mismo tiempo Garner mantuvo en pie su empresa de alimentos orgánicos para bebés, Once Upon a Farm, que cofundó en 2015, y su trabajo de incidencia con la organización Save the Children, donde lleva años como embajadora.