Jennifer Garner reconoce que su divorcio de Ben Affleck frenó su carrera

Jennifer Garner tenía 43 años, tres hijos pequeños y un matrimonio desmoronándose ante las cámaras del mundo entero cuando Hollywood dejó de esperarla. La actriz texana, conocida mundialmente por la serie de espionaje "Alias" y por películas como "13 Going on 30", "Juno" y Dallas Buyers Club, acaba de romper años de relativa discreción sobre ese capítulo de su vida en una entrevista exclusiva con la revista InStyle, publicada esta semana con motivo del estreno de su próxima miniserie en Peacock, The Five Star Weekend.
Garner reflexionó abiertamente sobre los años que se alejó de Hollywood mientras criaba a sus tres hijos y atravesaba una transformación profunda dentro de su familia.
"Cuando mis hijos eran pequeños, trabajé muy poco, y luego tuvimos tanta agitación en nuestra familia que prácticamente dejé de trabajar durante mucho tiempo", declaró a la publicación.
El término que eligió en inglés —upheaval, trastorno, sacudida— tiene un peso específico cuando se conoce el contexto: Garner y Affleck, que se casaron en 2005, anunciaron su separación en junio de 2015, un día después de su décimo aniversario de bodas.
Tienen tres hijos — Violet, de 20 años; Seraphina, de 17; y Samuel, de 13 — que eran muy pequeños mientras sus padres atravesaban una ruptura muy pública. El divorcio se finalizó en 2018.
Pero la historia de este alejamiento empezó antes de la separación formal. En 2012, recién nacido Samuel, Garner llevaba meses rechazando proyectos cuando su entonces agente de dos décadas, Patrick Whitesell, la llamó para darle un ultimátum sin eufemismos.
"Patrick dijo: 'O esta es la llamada telefónica sobre cómo vas a hacer Dallas Buyers Club, o es la llamada sobre tu retiro'", recordó la actriz ante la revista Variety en 2018. Garner aceptó el papel.
Rodaron la película completa en 21 días. Esa cinta ganó tres premios de la Academia, incluido el de Mejor actor para Matthew McConaughey. Garner estuvo en el set extrayéndose leche materna entre escena y escena.
La recuperación que ese regreso prometía nunca llegó a consolidarse del todo. Según la propia InStyle, las declaraciones de Garner aluden no solo al divorcio, sino también a las batallas abiertas de Ben Affleck con la adicción al alcohol.
En agosto de 2018, ya divorciados, fue la propia Garner quien llevó a Affleck a un centro de rehabilitación en Los Ángeles, tomando las riendas de una situación que se había vuelto crítica. Ella conducía el coche. Él necesitaba ayuda. Los fotógrafos estaban afuera.
El período que Garner describe estuvo definido menos por decisiones de carrera y más por las exigencias cotidianas de la maternidad en medio de una transición familiar mayor. Sus comentarios enmarcan esos años como un tiempo en que Hollywood pasó a segundo plano. Lo que no dijo, pero que el historial documenta, es que durante ese mismo tiempo Garner mantuvo en pie su empresa de alimentos orgánicos para bebés, Once Upon a Farm, que cofundó en 2015, y su trabajo de incidencia con la organización Save the Children, donde lleva años como embajadora.
Ahora, con los hijos mayores y la agenda liberada, la urgencia que proyecta Garner tiene un tono distinto. "Tengo 54 años. No voy a poder hacer esto para siempre", dijo a InStyle. Esa conciencia explica en parte la envergadura del proyecto que acaba de cerrar.