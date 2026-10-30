“¿Y si regresa?”: Conviviendo con la incertidumbre tras el cáncer de mama

Tegucigalpa, Honduras.- Octubre se despide y los lazos rosas empiezan a guardarse, pero para muchas pacientes que concluyeron su tratamiento contra el cáncer de mama queda una conversación pendiente. Terminan las sesiones, las citas se espacian y en la calma de la rutina aparece la infaltable pregunta: “¿y si regresa?”.

Un miedo comprensible

La psicoterapeuta Judith Andino aclara que se trata de “un pensamiento bastante normal”, y lo explica por el camino recorrido, ya que los tratamientos son invasivos, prolongados y de mucho desgaste emocional, y pueden dejar secuelas de estrés postraumático o de ansiedad anticipatoria.

Con el tiempo ese temor puede pesar tanto como la enfermedad, porque “la preocupación constante o rumiación cognitiva a largo plazo da agotamiento mental y físico”, y suele venir acompañado de irritabilidad y deseos de aislarse. Frente a ello, la especialista recomienda comenzar por “reconocer y darle nombre a ese pensamiento, que en varios casos es miedo”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una vez identificado, propone buscar un espacio seguro donde sentirlo sin juicio, preguntarse qué lo activó, dónde estaba la persona en ese momento y por qué le afectó tanto, con la intención de llegar a “poder sacar su propia conclusión sobre los hechos”.

El paso siguiente consiste en elegir una actividad sana y tranquila que ayude a desconectarse.

Apoyo y seguimiento

Andino subraya el valor de la compañía, porque “sirve mucho tener o crear una red de apoyo que ayude a estabilizar en esos momentos”, y también el del seguimiento médico, ya que haber mejorado no significa dejar la consulta. Para ella, asistir a los chequeos “debe ser un hábito del autocuidado”, pues saberse atendida da seguridad y permite actuar a tiempo si algo cambia.

Nadie puede garantizar que la enfermedad no vuelva, por lo que el planteamiento de Andino se concentra en lo que sí está al alcance de cada paciente, que es nombrar el temor, mantener sus controles, tener a quién recurrir y pedir ayuda cuando el miedo empiece a quitarle espacio a la rutina. Para quienes les rodean, preguntarles cómo se sienten cuando el tratamiento ya terminó puede ser la primera forma de red de apoyo, y quizá la continuación más útil que pueda tener cada octubre rosa.

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