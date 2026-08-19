Cómo saber qué tipo de piel tienes con dos pruebas caseras

Tegucigalpa, Honduras.- Elegir un producto de cuidado facial sin conocer el tipo de piel al que va dirigido es una práctica habitual que puede derivar en rutinas poco efectivas o en daños a la barrera cutánea. Especialistas en dermocosmética señalan que buena parte de las personas identifica de forma errónea su piel, lo que las lleva a tratar síntomas superficiales en lugar de atender la causa real de sus problemas cutáneos.

Las cinco categorías de piel

La piel se agrupa habitualmente en cinco tipos según su producción de sebo y su nivel de sensibilidad. Piel normal. Se caracteriza por un equilibrio general, sin tendencia marcada a la grasa ni a la sequedad y con escasa reactividad. La rutina recomendada se centra en el mantenimiento y la protección, más que en el tratamiento activo de problemas concretos.

Piel grasa. Presenta un aspecto brillante, poros dilatados y mayor tendencia a las imperfecciones por el exceso de sebo. El objetivo del cuidado es controlar esa producción sin resecar la piel, ya que un exceso de sequedad puede provocar un efecto rebote de grasa. Piel seca. Se manifiesta con sensación de tirantez, textura áspera o descamada y un aspecto apagado. Al carecer de suficiente hidratación y grasa natural, es más propensa a la irritación y al envejecimiento prematuro, por lo que necesita hidratación intensa y productos que reparen la barrera cutánea. Piel mixta. Combina una zona T con exceso de grasa —frente, nariz y mentón— con mejillas normales o secas. Al reunir dos comportamientos distintos en un mismo rostro, requiere productos equilibrados que atiendan ambas zonas sin sobretratar ninguna de ellas. Piel sensible. Se irrita con facilidad y reacciona a productos nuevos con picor, ardor o enrojecimiento. Necesita fórmulas sin fragancia, con pocos ingredientes, y conviene probar cualquier producto en una zona reducida antes de aplicarlo en todo el rostro.

Tres métodos para reconocerla en casa

La prueba del rostro limpio, considerada la más fiable, consiste en lavar la cara con un limpiador suave, no aplicar ningún producto y esperar treinta minutos antes de observar el resultado. Una sensación de tirantez indica piel seca; el brillo concentrado en la zona T sugiere piel grasa o mixta; una sensación cómoda con poco brillo apunta a piel normal, y cualquier irritación o enrojecimiento señala piel sensible.

La prueba del papel absorbente se realiza presionando una hoja de papel matificante sobre distintas zonas del rostro. Si absorbe poco o ningún aceite, la piel es seca; si recoge grasa de todo el rostro, es grasa, y si solo la recoge en la zona T, es mixta. El análisis visual se apoya en señales como poros dilatados, propios de la piel grasa; descamación, asociada a la piel seca; enrojecimiento, vinculado a la piel sensible, y una textura uniforme, característica de la piel normal. Combinar varios de estos métodos y repetir la observación durante algunos días ofrece un diagnóstico más ajustado que una sola prueba aislada.

La piel cambia con el tiempo