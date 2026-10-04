¿Cómo lograr que el secado de pelo dure más días?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Mantener el volumen y el brillo de un secado de salón más allá de las primeras 48 horas depende de la preparación del cabello, de la protección durante la ducha y el sueño y de una selección de peinados que mantengan el pelo alejado del rostro.

La preparación

El resultado se define antes de usar el secador. Se aconseja partir de un cuero cabelludo limpio, con un lavado clarificante que elimine residuos y una mascarilla que actúe entre cinco y diez minutos. Algunas personas aplican antes un aceite prelavado con masaje, con atención a la coronilla y a la línea de nacimiento del pelo. El producto de preparación debe ajustarse al tipo de cabello. En el pelo fino se recomienda una espuma ligera que aporte volumen, y en el pelo grueso y propenso al encrespamiento, una crema de peinado que controle los pelos sueltos.

La técnica de secado

El error más habitual es dejar mechones con humedad. Por eso se recomienda dividir el cabello en secciones pequeñas y repasar cada una con cepillo y secador, del cuero cabelludo a las puntas, hasta que quede completamente seca. El cepillo redondo, de cerámica o de cerdas de jabalí, aporta más volumen. Cuanto más largo es el pelo, mayor debe ser el diámetro. Un cepillo grande deja un acabado más liso y uno pequeño forma rizos más cerrados. Para levantar la raíz, se dirige cada sección en sentido contrario y no se toca hasta que se enfríe. También puede darse forma de rulo al mechón caliente y sujetarlo con una pinza hasta que se enfríe. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para sumar volumen en la raíz, se aplica un producto específico sobre el pelo húmedo, se inclina la cabeza hacia abajo y se dirige el aire del secador a esa zona.

Sprays y fijación

Existen dos tipos de laca. La de trabajo se aplica sobre el cabello mojado, antes del secado, y ayuda a modelar. La de aerosol se usa sobre el pelo seco, a una distancia de entre 30 y 35 centímetros, y fija el peinado con resistencia a la humedad.

Protección en la ducha, el ejercicio y el sueño

En la ducha se recomienda un gorro ajustado, preferiblemente con forro de rizo o de satén, porque el vapor aplasta el pelo fino y encrespa el grueso. En cabellos abundantes conviene colocarlo con la cabeza hacia abajo y apretarlo con el cordón. Antes de hacer ejercicio, una cinta absorbente evita que el sudor encrespe los pelos del contorno del rostro. Para dormir, se sugiere un moño suelto sujeto con una goma que no deje marca, un clip de pinza o un turbante de seda.

Un peinado para cada día

Día 1. Cabello suelto, con pinzas o diademas para apartarlo al limpiar el rostro. Día 2. Retoque de las ondas con un moldeador de aire, dejando enfriar cada mechón antes de cepillarlo. Día 3. Diadema ancha de algodón para retirar el pelo de la cara, ya que el contacto con la piel acelera el engrasamiento. Día 4. Semirrecogido con las capas superiores alisadas con cepillo y gel, y un lazo como remate. Día 5. Moño bajo, coletas altas con trenzas o moños dobles que alejan el pelo del rostro.

Retoques sin lavar