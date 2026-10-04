Cinco hábitos para controlar el encrespamiento y conseguir un cabello liso y con brillo

Tegucigalpa, Honduras.- El frizz suele atribuirse a una condición de nacimiento, pero su origen está más ligado a la falta de hidratación. Cuando el cabello está seco o dañado, la cutícula se levanta y absorbe la humedad del ambiente, de ahí que una misma melena cambie de aspecto según la estación. Estas son las pautas que recomiendan estilistas y dermatólogos para contenerlo.

1. Un champú que limpie sin resecar

El control del encrespamiento comienza en la ducha, según expertos que advierte de que eliminar la hidratación antes de peinar complica el trabajo posterior. Los sulfatos figuran entre los principales sospechosos, aunque no son los únicos.

Ahora las fórmulas sin sulfatos resultan adecuadas para el cabello seco, grueso o rizado, pero que su ausencia no garantiza por sí sola una limpieza más suave. Sobre la frecuencia de lavado, no hay una norma universal y que basta con retirar grasa, sudor y restos de producto sin resecar la fibra.

2. Mascarilla intensiva una vez por semana

Se conseja aplicarla al menos cada siete días, sobre todo si se usan herramientas de calor a diario. Debe dejar actuar como mínimo un minuto, según las indicaciones del fabricante, y la aclara por completo para evitar residuos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

3. Secado con microfibra

Frotar el pelo mojado genera una fricción que altera la cutícula y favorece tanto el frizz como la rotura. Evite el cepillo al salir de la ducha y presione el cabello con una toalla de microfibra para retirar el exceso de agua.

4. Acondicionador sin aclarado o sérum

Se considera uno de los pasos esenciales porque reparte el producto de forma uniforme, algo difícil en cabellos gruesos o con mucho rizo. Se aplica sobre el pelo húmedo, y puede añadir que una pequeña cantidad sobre el cabello seco ayuda a definirlo.

5. Técnica de secado y protección térmica