¿Comer rápido engorda? Esto es lo que tienes que saber

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que comer rápido se ha convertido en una práctica muy normal, es una práctica que puede traer muchas consecuencias al organismo humano.

Según los expertos, cuando una persona come rápido aumenta el riesgo de padecer de obesidad y diabetes ya que se suele ingerir más alimentos de los que el cuerpo realmente necesita, lo que provoca un aumento de peso.

“Comer rápido engordaría si uno come más de lo que necesita, porque podemos comer rápido nuestra porción, luego dejar de comer y no existiría tal problema. El tema es que cuando uno come rápido tiene el riesgo de comer más porque la señal del sistema digestivo al cerebro tarda 20 minutos”, explicó para Infobae la nutricionista Agustina Murcho.

Por su parte, comer despacio y disfrutar cada bocado de alimento representa un sentimiento se satisfacción, aumenta las hormonas de saciedad, disminuye el consumo de calorías y también mejora la digestión.

Estudio

Un estudio presentado en las Sesiones Científicas de la Asociación Americana del Corazón en 2017, dirigida por el doctor Takayuki Yamaji, demostró que una mayor velocidad de alimentación se relaciona a un aumento de peso, un mayor nivel de azúcar en la sangre y niveles más altos de lipoproteínas de baja densidad o colesterol “malo”.

