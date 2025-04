¿Qué se celebra el Sábado Santo? Tradiciones, significado y lo que no debes hacer

Aunque la Biblia no especifica con exactitud el día de la semana, la tradición religiosa sostiene que el Sábado Santo se celebra el día posterior a la crucifixión de Jesús (Viernes Santo), y previo a su resurrección (Domingo de Resurrección), marcando un momento de duelo, reflexión y silencio.

En este día, como símbolo de luto profundo por la muerte del Hijo de Dios, no se celebran misas, no suenan las campanas y no se realizan procesiones.

El altar permanece desnudo, sin manteles, velas ni flores. Esta es una forma simbólica de expresar el dolor y la ausencia. La Iglesia, en silencio, espera con esperanza la resurrección gloriosa de Jesús, que será celebrada con en la noche con la Vigilia Pascual, para recibir el "Domingo de Resurrección".

A diferencia de otros días de la Semana Santa, el Sábado Santo no está marcado por actividades públicas numerosas. Por el contrario, se vive un ambiente de recogimiento, donde muchos fieles optan por el rezo personal, el rosario, el viacrucis o el acompañamiento espiritual a María, la madre de Jesús, en su dolor.