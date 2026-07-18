Los astros traen cambios: consulta el horóscopo de hoy signo a signo

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros auguran un día repleto de oportunidades para avanzar en el trabajo, fortalecer los vínculos afectivos y afrontar nuevos retos con optimismo.
También será una jornada propicia para escuchar la intuición, cuidar la salud y aprovechar las ocasiones que surjan en el ámbito social.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tienes poderosos motivos para mostrarte feliz con la persona amada; huye de tu habitual pesimismo y disfruta de unos momentos únicos en tu relación. Tu estado emocional está en su plenitud, no desperdicies esta oportunidad ni pongas trabas en lo conseguido.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Estarás tocado hoy por un magnetismo especial, que conquistará a muchos tipos de personas, por lo que te convendría dedicarte a cuestiones de relaciones públicas; si te dedicas a vender algún producto, será uno de tus grandes días.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). No te dejes enredar por los amigos, hay cosas que simplemente no puedes hacer, por muy de moda que estén o por mucho que aparentemente vayan a divertirte. Necesitarás imponer tus propios criterios contra viento y marea.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Recibirás invitaciones muy interesantes para diversas actividades sociales, pero posiblemente te surja un dilema de conciencia, porque alguien muy allegado necesita tu apoyo total.
LEO (23 julio - 22 agosto). Día de logros y consecuciones a cualquier escala; estás lleno de vitalidad y energía y eso se nota y se transmite. Nada se te pondrá por delante en tus proyectos laborales o personales, y recibirás el mismo entusiasmo de todos los que te rodean.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu pareja puede darte alguna sorpresa para pasar una jornada de viaje a algún lugar especial, tal vez un sitio romántico al que siempre has pensado ir. Si está libre, atención a los planes de los amigos, que también contarán con desplazamientos.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Estarás en esta jornada muy comprensivo con los problemas de los demás, y habrá gente que te lo agradezca, el lado menos positivo es que posiblemente te toque mediar en alguna disputa y decantarte por uno u otro.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Has dejado algunas tareas pendientes y ahora no tendrás más remedio que realizarlas. En el amor vas a encontrar el apoyo incondicional que siempre has buscado, en este y en otros problemas de más enjundia. Ánimo, y aprovecha tu tiempo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tus frecuentes dolores de cabeza pueden deberse al algo tan sencillo de detectar como una deficiente visión; aunque ya uses gafas, puede haberse agudizado tu carencia, de forma que una visita al oculista no te vendría mal.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es tiempo de lanzarte por todas si has estado pensando en una idea emprendedora para tu futuro, y las redes sociales pueden ser muy importantes para su éxito, pero necesitarás de ayuda experta en ese terreno, que no es tan fácil como parece.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El día es apropiado para que intentes todo aquello que nunca decides hacer. El riesgo, la aventura, lo desconocido... todo ello será interesante. Buen momento para confiar en los que siempre están a tu lado, aunque hoy los veas como una compañía aburrida.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Te verás en la obligación de participar en reuniones familiares con las que tienes muy poco que ver. Intenta sacar lo positivo de la situación y quizá hasta puedas divertirte y conocer a alguien en tu misma situación.