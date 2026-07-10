Horóscopo de hoy: las predicciones para cada signo

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu salud está en niveles óptimos en los últimos tiempos, muy adecuado para la práctica de los deportes que te gustan, pero olvídate de sobreesfuerzos en actividades que no acostumbras a hacer, porque puedes pagarlo caro.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si muestras suficiente decisión, los proyectos que emprendas avanzarán sin dificultad, ya sea en el campo de los negocios o en la empresa. Los jefes y compañeros se mostrarán más receptivos de lo que esperabas, porque ganarán todos.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los buenos propósitos que has arrastrado hasta hoy pueden convertirse en lo que tú quieras si pones todo de tu parte; tus habilidades se pondrán en marcha para conseguir los objetivos deseados. La suerte en el amor estará garantizada.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Pueden llegarte cantos de sirena sobre nuevas actividades laborales, una especie de ascenso que obtendrías sin problemas gracias a tu experiencia y cualificación, pero otra cosa es que te aumenten el sueldo. Tendrás que reclamarlo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Se aclaran una serie de errores en asuntos burocráticos, posiblemente relacionados con la Administración, que podrían costarte un dinero. Te darás cuenta de lo importante y rentable que es contar con una buena asesoría legal.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu amabilidad con los demás te puede complicar la vida en el terreno sentimental. Sin darte mucha cuenta, estás dando alas a alguna persona de tu alrededor, que puede confundir determinados gestos de deferencia con signos de amor.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tus posibilidades profesionales han aumentado en las últimas semanas; disfruta del buen momento laboral, pero no te relajes demasiado, otros vienen detrás pisando fuerte. Necesitarás de entendimiento extra con las personas que trabajas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Ten mucho ojo en el trabajo y actúa con cautela si comentas tus ideas y proyectos, porque alguien puede estar utilizándolos como propios, y además puede disfrazarse de amigo tuyo para conseguirlo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Llevas unos días bastante malos en el trabajo, y hoy se confirman tus peores sospechas: algún pequeño desastre acecha a tu empresa, pero no deberías cargar con las culpas, así que toca nadar y guardar la ropa.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu situación económica tenderá a mejorar en estos días, gracias a la llegada de nuevos ingresos a la familia. Se plantearán hacer algunos cambios que beneficien a todos, aunque te tocará aplicar un poco de cordura.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En plena forma y de buen humor, hoy sentirás seguridad en tus proyectos de futuro, en especial los que tienen que ver con tu pareja. Puede que haya llegado el momento de un compromiso mucho más fuerte del que ahora disfrutas.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La vida familiar te sorprenderá hoy con alegrías inesperadas, posiblemente con algún encuentro con el que no contabas. Si vives en soledad, es probable que cuentes con la posibilidad de conocer personas con las que llegar a una amistad duradera.